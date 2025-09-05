С дублем Месси. Аргентина разгромила Венесуэлу в матче квалификации

5 сентября в матче квалификации к чемпионату мира-2026 сборная Аргентины встречалась с Венесуэлой.

Еще перед матчем особое внимание было брошено на Лионеля Месси, который не сдерживал эмоции и плакал. Вероятно, это будет последняя домашняя игра легенды за сборную Аргентины. Болельщики растащили большой баннер с надписью «Спасибо за все капитан».

На поле Месси отблагодарил фанатов своей игрой.

Аргентинцы уверенно провели игру и разгромили соперника со счётом 3:0. Дубль на свой счет записал Лионель Месси. Еще один гол забил Лаутаро Мартинес.

Сборная Аргентины возглавляет отборочную группу в Южной Америке с активом 38 очков. Сборная Уругвая идет на второй строчке – 27.

Южная Америка. Квалификация чемпионата мира-2026

Аргентина – Венесуэла – 3:0

Голы: Лионель Месси, 39, 80, Мартинес, 76

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина (Джулиано Симеоне, 81), Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Леандро Паредес (Эсекьель Паласиос, 74), Родола Пасс, 81), Лионель Месси, Хулиан Альварес (Лаутаро Мартинес, 74), Франко Мастантуоно (Николас Гонсалес, 63).

ГОЛ! Лионель Месси. 1:0, 39 минута

ГОЛ! Ліонель Месси. 3:0, 80 минута