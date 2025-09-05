Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентина – Венесуэла – 3:0. Как Месси оформил дубль. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Аргентина
05.09.2025 02:30 – FT 3 : 0
Венесуэла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 10:01 | Обновлено 05 сентября 2025, 10:02
597
0

Аргентина – Венесуэла – 3:0. Как Месси оформил дубль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

05 сентября 2025, 10:01 | Обновлено 05 сентября 2025, 10:02
597
0
Аргентина – Венесуэла – 3:0. Как Месси оформил дубль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 5 августа состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Венесуэлы.

Поединок прошел на стадионе в Буэнос-Айресе. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за аргентинцев оформил легендарный Лионель Месси.

ЧМ-2026. Квалификация

Южная Америка. 5 августа

Аргентина – Венесуэла – 3:0

Голы: Месси, 39, 80, Мартинес, 76

Видеообзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
По теме:
Швейцарія – Косово. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Черногория – Чехия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Исландия – Азербайджан. Прогноз, анонс на матч квалификации чемпионата мира
сборная Аргентины по футболу сборная Венесуэлы по футболу ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси видео голов и обзор Лаутаро Мартинес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Большой шок! Майк Тайсон сразится с непобедимой легендой бокса
Бокс | 05 сентября 2025, 08:37 5
ОФИЦИАЛЬНО. Большой шок! Майк Тайсон сразится с непобедимой легендой бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Большой шок! Майк Тайсон сразится с непобедимой легендой бокса

На ринге сойдутся «Железный Майк» и Флойд Мейвезер

Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Футбол | 04 сентября 2025, 15:43 326
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф

Владислав Бленуце якобы признал свои ошибки

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 05.09.2025, 07:01
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
«Он проиграл». Журналист BBC поделился последними новостями о Мудрике
Футбол | 05.09.2025, 10:28
«Он проиграл». Журналист BBC поделился последними новостями о Мудрике
«Он проиграл». Журналист BBC поделился последними новостями о Мудрике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 38
Футбол
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
03.09.2025, 15:20 54
Футбол
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем