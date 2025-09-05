В ночь на 5 августа состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Венесуэлы.

Поединок прошел на стадионе в Буэнос-Айресе. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за аргентинцев оформил легендарный Лионель Месси.

ЧМ-2026. Квалификация

Южная Америка. 5 августа

Аргентина – Венесуэла – 3:0

Голы: Месси, 39, 80, Мартинес, 76

Видеообзор матча