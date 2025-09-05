Чемпионат мира05 сентября 2025, 10:01 | Обновлено 05 сентября 2025, 10:02
Аргентина – Венесуэла – 3:0. Как Месси оформил дубль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
05 сентября 2025, 10:01 | Обновлено 05 сентября 2025, 10:02
В ночь на 5 августа состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Венесуэлы.
Поединок прошел на стадионе в Буэнос-Айресе. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль за аргентинцев оформил легендарный Лионель Месси.
ЧМ-2026. Квалификация
Южная Америка. 5 августа
Аргентина – Венесуэла – 3:0
Голы: Месси, 39, 80, Мартинес, 76
Видеообзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
