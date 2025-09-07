МЕССИ: «Всегда мечтал закончить выступления в Аргентине именно так»

Знаменитый форвард Лионель Месси растрогался после того, как сыграл свой последний официальный матч в Аргентине – победной игре против Венесуэлы (3:0) в отборе ЧМ над Венесуэлой на «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе.

Месси обеспечил Аргентине победу, оформив дубль (также гол забил Лаутаро Мартинеса). Лионель стильно завершив свой последний официальный матч в стране. На вопрос о выступлении на ЧМ следующим летом в США, Мексике и Канаде Месси ответил: «Посмотрим».

Лионель Месси: «Здесь столько эмоций, я пережил так много на этом поле. Это всегда радость играть в Аргентине с нашими болельщиками. Мы многие годы наслаждались матч за матчем. Я очень счастлив; иметь возможность закончить здесь таким образом – это то, о чем я всегда мечтал. Много лет я чувствовал привязанность Барселоны, и моя мечта была иметь ее и здесь, в моей стране, с моими фанатами. Много лет говорили разное, но я оставлю у себя все хорошее. Все хорошее с командой. Потом мне это было дано и некоторым игрокам нынешнего состава, и предыдущего. Все, что мы пережили, было прекрасно. Это был последний матч за очки здесь».

Аргентина подошла к матчу, лидируя в таблице КОНМЕБОЛ с 35 очками в 16 играх и уже обеспечив себе выход на ЧМ-2026. Хотя Месси сказал, что хочет сыграть на чемпионате мира, он добавил, что будет следить за состоянием своего тела в месяцы до турнира, чтобы понять, возможно ли это.

Лионель Месси: «Как я говорил раньше о чемпионате мира, я не думаю, что сыграю еще один. Из-за моего возраста самое логичное – что я не дойду. Но мы почти там, так что я взволнован и мотивирован сыграть. Как я всегда говорю, я иду день за днем, ориентируясь на то, как себя чувствую. Я стараюсь чувствовать себя хорошо и, прежде всего, быть честным с самим собой. Когда я чувствую себя хорошо – я наслаждаюсь, но когда нет – честно говоря, мне плохо, и я предпочитаю не быть там, если не чувствую себя хорошо. Так что посмотрим. Я не принял решение насчет чемпионата мира. Я закончу сезон, потом будет предсезонка, и останется шесть месяцев. Так что посмотрим, как я буду себя чувствовать. Надеюсь, у меня будет хорошая предсезонка в 2026 году и я хорошо завершу этот сезон MLS, а потом приму решение».

8-кратный обладатель «Золотого мяча» в соцсетях написал следующий пост.

Лионель Месси: «Очень особенная ночь, которая до сих пор оставляет меня без слов и в эмоциях. Моя искренняя благодарность всем фанатам за их любовь и за то, что всегда нас поддерживают. Что бы ни случилось и что бы ни готовило будущее, только Бог знает. Вперед, Аргентина!»

Месси, лучший бомбардир и рекордсмен по матчам за Аргентину, дебютировал на чемпионате мира в 2006 году в возрасте всего 18 лет. Он сыграл ключевую роль на международной арене, выведя Альбиселесте в финалы ЧМ-2014 и ЧМ-2022, а затем, наконец, поднял трофей в Катаре.

Аргентина готовится встретиться с Эквадором в квалификации ЧМ в Гуаякиле. Месси сказал, что не сыграет в последнем отборочном матче команды.

Лионель Месси: «Я говорил с главным тренером Лионелем Скалони. Он решил, что я должен отдохнуть, не ехать в Эквадор, потому что я восстанавливаюсь после травмы задней поверхности бедра. Мы предпочитаем избежать поездки и хорошо подготовиться к предстоящему. Мы готовимся выиграть MLS, и это цель. В октябре у нас будет товарищеский матч, и мы снова соберемся».

