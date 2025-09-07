Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МЕССИ: «Всегда мечтал закончить выступления в Аргентине именно так»
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Аргентина
05.09.2025 02:30 – FT 3 : 0
Венесуэла
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 02:43
МЕССИ: «Всегда мечтал закончить выступления в Аргентине именно так»

Звезда аргентинской сборной сделал дубль в матче с командой Венесуэлы

МЕССИ: «Всегда мечтал закончить выступления в Аргентине именно так»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Знаменитый форвард Лионель Месси растрогался после того, как сыграл свой последний официальный матч в Аргентине – победной игре против Венесуэлы (3:0) в отборе ЧМ над Венесуэлой на «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе.

Месси обеспечил Аргентине победу, оформив дубль (также гол забил Лаутаро Мартинеса). Лионель стильно завершив свой последний официальный матч в стране. На вопрос о выступлении на ЧМ следующим летом в США, Мексике и Канаде Месси ответил: «Посмотрим».

Лионель Месси: «Здесь столько эмоций, я пережил так много на этом поле. Это всегда радость играть в Аргентине с нашими болельщиками. Мы многие годы наслаждались матч за матчем. Я очень счастлив; иметь возможность закончить здесь таким образом – это то, о чем я всегда мечтал.

Много лет я чувствовал привязанность Барселоны, и моя мечта была иметь ее и здесь, в моей стране, с моими фанатами. Много лет говорили разное, но я оставлю у себя все хорошее. Все хорошее с командой.

Потом мне это было дано и некоторым игрокам нынешнего состава, и предыдущего. Все, что мы пережили, было прекрасно. Это был последний матч за очки здесь».

Аргентина подошла к матчу, лидируя в таблице КОНМЕБОЛ с 35 очками в 16 играх и уже обеспечив себе выход на ЧМ-2026. Хотя Месси сказал, что хочет сыграть на чемпионате мира, он добавил, что будет следить за состоянием своего тела в месяцы до турнира, чтобы понять, возможно ли это.

Лионель Месси: «Как я говорил раньше о чемпионате мира, я не думаю, что сыграю еще один. Из-за моего возраста самое логичное – что я не дойду. Но мы почти там, так что я взволнован и мотивирован сыграть. Как я всегда говорю, я иду день за днем, ориентируясь на то, как себя чувствую.

Я стараюсь чувствовать себя хорошо и, прежде всего, быть честным с самим собой. Когда я чувствую себя хорошо – я наслаждаюсь, но когда нет – честно говоря, мне плохо, и я предпочитаю не быть там, если не чувствую себя хорошо. Так что посмотрим. Я не принял решение насчет чемпионата мира.

Я закончу сезон, потом будет предсезонка, и останется шесть месяцев. Так что посмотрим, как я буду себя чувствовать. Надеюсь, у меня будет хорошая предсезонка в 2026 году и я хорошо завершу этот сезон MLS, а потом приму решение».

8-кратный обладатель «Золотого мяча» в соцсетях написал следующий пост.

Лионель Месси: «Очень особенная ночь, которая до сих пор оставляет меня без слов и в эмоциях. Моя искренняя благодарность всем фанатам за их любовь и за то, что всегда нас поддерживают. Что бы ни случилось и что бы ни готовило будущее, только Бог знает. Вперед, Аргентина!»

Месси, лучший бомбардир и рекордсмен по матчам за Аргентину, дебютировал на чемпионате мира в 2006 году в возрасте всего 18 лет. Он сыграл ключевую роль на международной арене, выведя Альбиселесте в финалы ЧМ-2014 и ЧМ-2022, а затем, наконец, поднял трофей в Катаре.

Аргентина готовится встретиться с Эквадором в квалификации ЧМ в Гуаякиле. Месси сказал, что не сыграет в последнем отборочном матче команды.

Лионель Месси: «Я говорил с главным тренером Лионелем Скалони. Он решил, что я должен отдохнуть, не ехать в Эквадор, потому что я восстанавливаюсь после травмы задней поверхности бедра. Мы предпочитаем избежать поездки и хорошо подготовиться к предстоящему. Мы готовимся выиграть MLS, и это цель. В октябре у нас будет товарищеский матч, и мы снова соберемся».

Квалификация ЧМ-2026 (Южная Америка). Турнирная таблица

ВИДЕО. Месси оформил дубль в матче Аргентины против Венесуэлы

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
Грузия – Болгария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Грузия – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Сон Хын Мин принес Южной Корее победу над сборной США, хозяевами мундиаля
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Венесуэлы по футболу Лаутаро Мартинес ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
