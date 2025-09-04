Победители Евро стартовали: Испания разбила Болгарию в квалификации ЧМ-2026

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Болгария
04.09.2025 21:45 – FT 0 : 3
Испания
Чемпионат Европы
04 сентября 2025, 23:36 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:29
Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперников со счетом 3:0 в группе Е

Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Болгарии и Испании.

Поединок прошел на Национальном стадионе Васил Левски в городе София. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте.

Действующие победители Евро решили все еще в первом тайме. Голы забили Микель Оярсабаль, Марк Кукурелья и Микель Мерино.

В одной группе болгары и испанцы выступают вместе с командами Грузии и Турции, которые 4 числа также провели очное противостояние (3:2 в пользу Турции).

После первого тура Испания и Турция делят первое и второе места с тремя очками. У Грузии и Болгарии ноль баллов.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа Е. 4 сентября

Болгария – Испания – 0:3

Голы: Оярсабаль, 5, Кукурелья, 30, Мерино, 38

Таблица группы Е

Группа E Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Испания 1 1 0 0 3 - 0 07.09.25 21:45 Турция - Испания04.09.25 Болгария 0:3 Испания 3
2 Турция 1 1 0 0 3 - 2 07.09.25 21:45 Турция - Испания04.09.25 Грузия 2:3 Турция 3
3 Грузия 1 0 0 1 2 - 3 07.09.25 16:00 Грузия - Болгария04.09.25 Грузия 2:3 Турция 0
4 Болгария 1 0 0 1 0 - 3 07.09.25 16:00 Грузия - Болгария04.09.25 Болгария 0:3 Испания 0
Полная таблица

Фотогалерея матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
