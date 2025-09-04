Победители Евро стартовали: Испания разбила Болгарию в квалификации ЧМ-2026
Подопечные Луиса де ла Фуэнте одолели соперников со счетом 3:0 в группе Е
4 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Болгарии и Испании.
Поединок прошел на Национальном стадионе Васил Левски в городе София. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте.
Действующие победители Евро решили все еще в первом тайме. Голы забили Микель Оярсабаль, Марк Кукурелья и Микель Мерино.
В одной группе болгары и испанцы выступают вместе с командами Грузии и Турции, которые 4 числа также провели очное противостояние (3:2 в пользу Турции).
После первого тура Испания и Турция делят первое и второе места с тремя очками. У Грузии и Болгарии ноль баллов.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа Е. 4 сентября
Болгария – Испания – 0:3
Голы: Оярсабаль, 5, Кукурелья, 30, Мерино, 38
Таблица группы Е
|Группа E
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Испания
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|07.09.25 21:45 Турция - Испания04.09.25 Болгария 0:3 Испания
|3
|2
|Турция
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|07.09.25 21:45 Турция - Испания04.09.25 Грузия 2:3 Турция
|3
|3
|Грузия
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|07.09.25 16:00 Грузия - Болгария04.09.25 Грузия 2:3 Турция
|0
|4
|Болгария
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|07.09.25 16:00 Грузия - Болгария04.09.25 Болгария 0:3 Испания
|0
