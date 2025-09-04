Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болгария – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Болгария
04.09.2025 21:45 - : -
Испания
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 10:32 | Обновлено 04 сентября 2025, 10:40
Болгария – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 4 сентября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября на Васил Левски пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Болгарии и Испании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Болгария

Команда только в конце прошлого веке, во время поколения Стоичкова, представляла из себя весомую силу. Потом были только отдельные успехи. А сейчас это и вовсе откровенно посредственный коллектив. Прошлой осенью, в компании с Северной Ирландией, Люксембургом и Беларусью, было собрано девять очков - в итоге и такого хватило, чтобы занять второе место.

2025-й год принес пока что только сплошные разочарования. Сначала в марте был провал в стыковых поединках с Ирландией. Оба матча закончились поражениями со счетом 1:2, так что подъема в более высокий дивизион не состоялось. Да и в июне, на товарищеском сборе, не было поводов для радости даже в товарищеском формате - 2:2 дома со скромным Кипром, 0:4 от более сильной Греции.

Испания

Сборная безусловно показала, что сильнее всех как минимум в Старом Свете - и тем больше тех, кто предвкушает ее потенциальное противостояние с Аргентиной на следующем мундиале. И кто теперь вспомнит, каким длительным был период прозябания при предшественниках де ла Фуэнте, а ведь среди них был и Луис Энрике! Особняком, конечно, стоит прошлогодний Евро, который был выигран практически на одном дыхании.

Тем временем 2025-й год пока что вызвал ряд звоночков. Выиграв осенью свою группу в Лиге Наций, в марте фаворит не сумел победить Нидерланды, и тогда повезло, что после пары результативных ничьих удалось выиграть серию пенальти. А вот в решающем поединке турнира вышло наоборот: после яркой победы над Францией 5:4 Ямаль и компания дважды вели в счете с Португалией, в итоге уступив ей трофей по результатам послематчевых ударов.

Статистика личных встреч

Всего было три поединка. И после ничьей на Евро-1996 дважды выигрывали испанцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что чемпион Европы допустит осечку. Ставим на то, что он выиграет на выезде с форой -2 гола (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Болгария
4 сентября 2025 -
21:45
Испания
