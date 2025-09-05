Чемпионат мира05 сентября 2025, 00:34 |
53
0
Болгария – Испания – 0:3. Оярсабаль, Кукурелья, Мерино. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
05 сентября 2025, 00:34 |
53
0
4 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Болгарии и Испании.
Поединок прошел на Национальном стадионе Васил Левски в городе София. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Квалификация
Группа Е. 4 сентября
Болгария – Испания – 0:3
Голы: Оярсабаль, 5, Кукурелья, 30, Мерино, 38
Видеообзор матча
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кукурелья (Испания).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 сентября 2025, 08:45 0
Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
Теннис | 04 сентября 2025, 08:42 2
Полуфиналы в Нью-Йорке: Соболенко – Пегула, Осака – Анисимова
Футбол | 04.09.2025, 20:20
Футбол | 04.09.2025, 07:08
Футбол | 05.09.2025, 02:15
Комментарии 0
Популярные новости
03.09.2025, 15:45 7
03.09.2025, 04:22 6
04.09.2025, 07:03 2
03.09.2025, 00:59 6
04.09.2025, 00:40
03.09.2025, 18:11 35
03.09.2025, 19:48 5
03.09.2025, 01:07 101