4 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Болгарии и Испании.

Поединок прошел на Национальном стадионе Васил Левски в городе София. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа Е. 4 сентября

Болгария – Испания – 0:3

Голы: Оярсабаль, 5, Кукурелья, 30, Мерино, 38

