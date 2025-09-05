Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болгария – Испания – 0:3. Оярсабаль, Кукурелья, Мерино. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Болгария
04.09.2025 21:45 – FT 0 : 3
Испания
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 00:34 |
53
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Болгария – Испания – 0:3. Оярсабаль, Кукурелья, Мерино. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Е между сборными Болгарии и Испании.

Поединок прошел на Национальном стадионе Васил Левски в городе София. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Луиса де ла Фуэнте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа Е. 4 сентября

Болгария – Испания – 0:3

Голы: Оярсабаль, 5, Кукурелья, 30, Мерино, 38

Видеообзор матча

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кукурелья (Испания).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
сборная Испании по футболу сборная Болгарии по футболу Микель Оярсабаль Микель Мерино ЧМ-2026 по футболу Марк Кукурелья видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
