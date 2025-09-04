Чемпионат мира04 сентября 2025, 19:44 | Обновлено 04 сентября 2025, 19:45
Болгария – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 4 сентября в 21:45 по Киеву
4 сентября сборная Болгария проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Испании.
Встреча состоится на Национальном стадионе Васил Левски в Софии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Болгария – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Болгария – ИспанияСмотреть трансляцию
