4 сентября сборная Болгария проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Испании.

Встреча состоится на Национальном стадионе Васил Левски в Софии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Болгария – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция