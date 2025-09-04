Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Болгария – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Болгария
04.09.2025 21:45 - : -
Испания
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 19:44 | Обновлено 04 сентября 2025, 19:45
Болгария – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 4 сентября в 21:45 по Киеву

Болгария – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября сборная Болгария проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Испании.

Встреча состоится на Национальном стадионе Васил Левски в Софии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Болгария – Испания
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

сборная Болгарии по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
