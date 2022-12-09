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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 21:05 |
1045
0

Нидерланды – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу

09 декабря 2022, 21:05 |
1045
0
Нидерланды – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Лусаиле (Катар) на стадионе «Лусаил Айконик».

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу 2022. 1/4 финала

Нидерланды – Аргентина – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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