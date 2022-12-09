Чемпионат мира09 декабря 2022, 21:05 |
1045
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Нидерланды – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу
09 декабря 2022, 21:05 |
1045
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В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Лусаиле (Катар) на стадионе «Лусаил Айконик».
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
Чемпионат мира по футболу 2022. 1/4 финала
Нидерланды – Аргентина – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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