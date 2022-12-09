Нидерланды – Аргентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Лусаиле (Катар) на стадионе «Лусаил Айконик».

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.



Чемпионат мира по футболу 2022. 1/4 финала

Нидерланды – Аргентина – 0:0 (матч продолжается)

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