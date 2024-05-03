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  4. Журналист: «Пушич не выдерживал давления и впадал в стресс»
Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 11:30 |
1196
3

Журналист: «Пушич не выдерживал давления и впадал в стресс»

В прессу попала информация о временах работы нынешнего коуча «Шахтера» в «Твенте»

03 мая 2024, 11:30 |
1196
3
Журналист: «Пушич не выдерживал давления и впадал в стресс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Журналист Леон тен Вурде прокомментировал информацию, просочившуюся в нидерландские СМИ, о том, что руководство «Фейеноорда» планирует пригласить на пост главного тренера команды нынешнего рулевого «Шахтера» Марино Пушича, который до этого работал в роттердамском клубе ассистентом Арне Слота.

«Я слегка удивлен [узнать, что Пушич – один из ключевых претендентов на замену Слота в «Фейеноорде»]. Мы видели Пушича в качестве главного тренера здесь, в «Твенте», в течение некоторого времени. Прежде всего: он хорошо справился с ролью помощника тренера, и футболистам это тоже понравилось, вы также слышали, что в «Фейеноорде» эта роль ему очень подошла. Когда Пушич стал главным тренером, он изменился, но не в хорошем смысле этого слова».

«Он уже полностью надоел им в клубе [«Твенте»] в декабре. Его поведение по отношению к людям изменилось, он вообще не выдерживал давления и впадал в стресс. Игрокам это совсем не нравилось. Поскольку «Твенте» был на грани краха, они думали: мы будем держать его в седле и на поле, а в конце сезона попрощаемся с ним».

«[Матс] Виффер никогда этого не скажет, но он – один из игроков, которым Пушич пренебрегал. Если Виффер будет очень честен, а вы захотите спросить его об этом, то я знаю каким будет ответ», – цитирует журналиста FCUpdate.nl со ссылкой на подкаст TC/Tubantia.

Ранее сообщалось, что Арне Слот переберется летом в «Ливерпуль». Интересно, что вместе с собой в стан мерсисайдцев Слот звал и Пушича, которого хотел видеть одним из своих помощников, но босниец отказался, сославшись на работу с «Шахтером».

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Алексей Сливченко Источник: FCUpdate.nl
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Комментарии 3
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Remark
Та він хрон! Це видно неозброєним оком. Тому його і колбасе періодично.
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0
Skillz
Ну в ск даунецка копанка в нього стресу не буде,  натомість пафосно величатимуть його містером і вішатимуть куплені в кабінетах уаф золоті медальки
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0
BEAN
Зате зараз Пушич виглядає ідеальним тренером для Шахтаря.
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-1
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