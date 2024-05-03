Журналист: «Пушич не выдерживал давления и впадал в стресс»

Журналист Леон тен Вурде прокомментировал информацию, просочившуюся в нидерландские СМИ, о том, что руководство «Фейеноорда» планирует пригласить на пост главного тренера команды нынешнего рулевого «Шахтера» Марино Пушича, который до этого работал в роттердамском клубе ассистентом Арне Слота.

«Я слегка удивлен [узнать, что Пушич – один из ключевых претендентов на замену Слота в «Фейеноорде»]. Мы видели Пушича в качестве главного тренера здесь, в «Твенте», в течение некоторого времени. Прежде всего: он хорошо справился с ролью помощника тренера, и футболистам это тоже понравилось, вы также слышали, что в «Фейеноорде» эта роль ему очень подошла. Когда Пушич стал главным тренером, он изменился, но не в хорошем смысле этого слова».

«Он уже полностью надоел им в клубе [«Твенте»] в декабре. Его поведение по отношению к людям изменилось, он вообще не выдерживал давления и впадал в стресс. Игрокам это совсем не нравилось. Поскольку «Твенте» был на грани краха, они думали: мы будем держать его в седле и на поле, а в конце сезона попрощаемся с ним».

«[Матс] Виффер никогда этого не скажет, но он – один из игроков, которым Пушич пренебрегал. Если Виффер будет очень честен, а вы захотите спросить его об этом, то я знаю каким будет ответ», – цитирует журналиста FCUpdate.nl со ссылкой на подкаст TC/Tubantia.

Ранее сообщалось, что Арне Слот переберется летом в «Ливерпуль». Интересно, что вместе с собой в стан мерсисайдцев Слот звал и Пушича, которого хотел видеть одним из своих помощников, но босниец отказался, сославшись на работу с «Шахтером».