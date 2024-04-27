Марино Пушич получил предложение перейти в Ливерпуль. Известно его решение

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич получил предложение войти в тренерский штаб Арне Слота, который, скорее всего, возглавит «Ливерпуль».

По информации источника, Слот, который в свое время работал с Марино, предложил Пушичу войти в его новую команду в «Ливерпуле». Отмечается, что наставник «Шахтера» отказался и продолжит тренировать украинский клуб.

Марино Пушич был ассистентом Арне Слота в «АЗ» и «Фейеноорде», откуда перешел в донецкий «Шахтер» в октябре 2023 года.

Ранее главный тренер «Фейенорда» Арне Слот высказался об уходе своего экс-ассистента Марино Пушича в «Шахтер».