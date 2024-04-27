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  4. Марино Пушич получил предложение перейти в Ливерпуль. Известно его решение
Англия
27 апреля 2024, 22:02 | Обновлено 27 апреля 2024, 22:03
3096
6

Марино Пушич получил предложение перейти в Ливерпуль. Известно его решение

Наставник решил остаться в «Шахтере»

27 апреля 2024, 22:02 | Обновлено 27 апреля 2024, 22:03
3096
6
Марино Пушич получил предложение перейти в Ливерпуль. Известно его решение
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич получил предложение войти в тренерский штаб Арне Слота, который, скорее всего, возглавит «Ливерпуль».

По информации источника, Слот, который в свое время работал с Марино, предложил Пушичу войти в его новую команду в «Ливерпуле». Отмечается, что наставник «Шахтера» отказался и продолжит тренировать украинский клуб.

Марино Пушич был ассистентом Арне Слота в «АЗ» и «Фейеноорде», откуда перешел в донецкий «Шахтер» в октябре 2023 года.

Ранее главный тренер «Фейенорда» Арне Слот высказался об уходе своего экс-ассистента Марино Пушича в «Шахтер».

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Фейеноорд Марино Пушич Ливерпуль Арне Слот чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
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Комментарии 6
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FunnyCat_____
не, ну конечно лучше главным тренером на ЗП в пару лямов, чем массажистом пусть и в Ливерпуле 
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+2
SHN
Ага. И Судакова купят за 120 млн
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0
avk2307
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0
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New Zealander
Кто ж захочет идти на понижение? Ясен пень что отказался
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-4
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Теннис
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