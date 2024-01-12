Арне СЛОТ: «Пушич был огромной добавленной стоимостью для Фейеноорда»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот высказался об уходе своего экс-ассистента Марино Пушича в «Шахтер», который состоялся осенью минувшего года.

«Думаю, мы работали вместе четыре-пять лет. Мы с Марино очень хорошо и успешно работали в АЗ и «Фейеноорде», и, прежде всего, мне было очень приятно. В какой-то момент вы начинаете лучше узнавать друг друга за пределами поля, это относится и к женам, и к детям. Затем ваши отношения перерастают в нечто большее, чем просто коллеги. Тогда вы становитесь друзьями друг с другом».

«Уход Марино в «Шахтер» - это неудача для «Фейеноорда», потому что мы могли бы использовать его очень эффективно. Он был огромной добавленной стоимостью для нашего персонала».

«В то же время я предпочитал, чтобы он сделал этот шаг больше, чем кто-либо другой, потому что он также был верен мне на протяжении пяти лет. Он поддерживал меня каждый день, даже когда все было немного сложнее. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался, но если у кого-то есть амбиции стать главным тренером и получить прекрасную возможность в таком клубе, как «Шахтер», я думаю, он как никто заслуживал этого», - заявил Слот.

Ранее Пушич также говорил, что является другом для Слота и что ему было весьма непросто сообщить Арне о желании начать самостоятельную тренерскую карьеру в «Шахтере».