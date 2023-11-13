Пушич рассказал, как уведомил Слота об уходе из Фейеноорда в Шахтер
Боснийскому наставнику непросто дался разговор с экс-шефом
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал, как уведомил своего экс-шефа по «Фейеноорду» Арне Слота, у которого работал ассистентом, о своем уходе в «Шахтер».
«Это было довольно сложно, потому что мы еще и хорошие друзья [со Слотом]. Я не хотел беспокоить его этим в день матча с «Витессом». После этого матча я больше не мог держать информацию в себе. Было типично, что он очень положительно отреагировал на эту новость, хотя и надеялся, что этого никогда не произойдет», - отметил Пушич.
Накануне Пушич потерпел свое первое поражение во главе «Шахтера» в украинской Премьер-лиге, уступив в 14-м туре «Днепру-1» со счетом 1:3.
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