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  4. Пушич рассказал, как уведомил Слота об уходе из Фейеноорда в Шахтер
Украина. Премьер лига
13 ноября 2023, 09:32 |
834
1

Пушич рассказал, как уведомил Слота об уходе из Фейеноорда в Шахтер

Боснийскому наставнику непросто дался разговор с экс-шефом

13 ноября 2023, 09:32 |
834
1
Пушич рассказал, как уведомил Слота об уходе из Фейеноорда в Шахтер
shakhtar.com. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал, как уведомил своего экс-шефа по «Фейеноорду» Арне Слота, у которого работал ассистентом, о своем уходе в «Шахтер».

«Это было довольно сложно, потому что мы еще и хорошие друзья [со Слотом]. Я не хотел беспокоить его этим в день матча с «Витессом». После этого матча я больше не мог держать информацию в себе. Было типично, что он очень положительно отреагировал на эту новость, хотя и надеялся, что этого никогда не произойдет», - отметил Пушич.

Накануне Пушич потерпел свое первое поражение во главе «Шахтера» в украинской Премьер-лиге, уступив в 14-м туре «Днепру-1» со счетом 1:3.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Арне Слот Фейеноорд
Источник Sportnieuws.nl
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Комментарии 1
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Олександр
Очень зря он это сделал .В шахтере он не продержится долго .еще пару ничьих с полесьем и черноморцем и хозяин уволит а вернуться в свой клуб будет очень сложно 
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