Пушич рассказал, как уведомил Слота об уходе из Фейеноорда в Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал, как уведомил своего экс-шефа по «Фейеноорду» Арне Слота, у которого работал ассистентом, о своем уходе в «Шахтер».

«Это было довольно сложно, потому что мы еще и хорошие друзья [со Слотом]. Я не хотел беспокоить его этим в день матча с «Витессом». После этого матча я больше не мог держать информацию в себе. Было типично, что он очень положительно отреагировал на эту новость, хотя и надеялся, что этого никогда не произойдет», - отметил Пушич.

Накануне Пушич потерпел свое первое поражение во главе «Шахтера» в украинской Премьер-лиге, уступив в 14-м туре «Днепру-1» со счетом 1:3.