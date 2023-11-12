Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Днепряне совершили камбэк в матче с донецким клубом
В поединке 14 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Шахтер» и «Днепр-1». Игра завершилась неожиданной победой днепрян со счетом 3:1.
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 14 тур.
«Шахтер» – «Днепр-1» – 1:3
Сикан (5) – Сарапий (41), Гуцуляк (51), Леднев (56)
Бондарь (76) – Бабенко (61)
«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Ракицкий (Азаров, 60), Бондарь, Конопля (Гочолеишвили, 60), Степаненко (Эгиналду, 71), Крыськив, Судаков, Зубков (Кащук, 85), Сикан, Невертон (Келси, 71)
«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок (В.Кравец, 93), Рубчинский, Гуцуляк, Леднев (Горбунов, 87), Филиппов (Витиньо, 73)
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Стадион «Арена Львов» (Львов)
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Ше может быть лучше Динамо выиграло Кроты проиграли.
Максимов красава! Гоцуляка в збірну!
це вам не з Барсою катати, яка матч зливала
ты, а я же вас предупреждал - лучше готовьтесь к днепровскому порно!А вы мне не верили!Маня обзывали (ну вы всегда только на это способны, извилин маловато будет).Шольца обзывали (!?!) - и это когда Германия так сейчас помогает ВСУ! (ну тем самым вы еще раз демонстрировали свою НАСТОЯЩУЮ сущность - СЕПАРСКУЮ).Днепр-1 обзывали ("минусовые" это еще самое ласковое было).ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТКУ!!!А Днепр я еще раз поздравляю с победой - НАД ФЕЙКОВЫМИ, БУМАЖНЫМИ, ПАВЕЛКИНСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ
New Zealander
12.11.2023 07:08
3-0 в пользу Шахтера как и в прошлом году
Фанькин Кот
11.11.2023 17:56
Славься родной Шахтёр!!!
Громи клон каломоев! Только ШД, только победа!!!
Лига Конференций Без Динамо
11.11.2023 17:45
Чемпион на изи должен обыгрывать минусовый фейк
AK.228
11.11.2023 17:39
3-1
Мудрик просто в сильному протистоянні майже не мав шансів.Але хай наступного разу забє.
Всім продуктивного робочого тижня, Дніпро і Динамо з Перемогами.
Шахтарю тренуватися
чи Дніпряни його трахнули ?