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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
12.11.2023 19:00 – FT 1 : 3
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 20:53 | Обновлено 12 ноября 2023, 20:58
2782
69

Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером

Днепряне совершили камбэк в матче с донецким клубом

12 ноября 2023, 20:53 | Обновлено 12 ноября 2023, 20:58
2782
69
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
СК Днепр-1

В поединке 14 тура Украинской Премьер-лиги встретились «Шахтер» и «Днепр-1». Игра завершилась неожиданной победой днепрян со счетом 3:1.

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 14 тур.

«Шахтер» – «Днепр-1» – 1:3

Сикан (5) – Сарапий (41), Гуцуляк (51), Леднев (56)

Бондарь (76) – Бабенко (61)

«Шахтер»: Ризнык, Матвиенко, Ракицкий (Азаров, 60), Бондарь, Конопля (Гочолеишвили, 60), Степаненко (Эгиналду, 71), Крыськив, Судаков, Зубков (Кащук, 85), Сикан, Невертон (Келси, 71)

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок (В.Кравец, 93), Рубчинский, Гуцуляк, Леднев (Горбунов, 87), Филиппов (Витиньо, 73)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Днепр-1 Шахтер - Днепр-1 отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 71
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AleksDnipro
Кротята: АК.228(Footfun, Calm), Фанькин Кот (Тімофеєюк), Запасной (MaksKrot), Злой Глобинец, Lion, xvalenok, Swed (вахтьор).
Сьогодні ви обсралися, але вам не вперше!
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+14
Умник
Все упала цена на Судакова
Браво Максимов.
Ше может быть лучше Динамо выиграло Кроты проиграли.
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+13
Показать Скрыть 2 ответа
AleksDnipro
Перемога року, можливо не по виконанню, але яка ж вона важлива. На виїзді, маючи багато проблем, перемагаємо кротів. Для мене це перемога року. Дніпро впевнено йде до першого місця у цій частині сезону, знову. Вітаю дніпрян з перемогою!
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+12
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Як там кротяча ботва висираючись, як завжди на новині про Динамо, блєяла мовля в 21.00 подивимося,  що надивилися?  
Максимов красава! Гоцуляка в збірну!
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+11
andre_lui
Крутий Максимов. З ніг на голову все перевернув
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+10
Viktor Shuper
всрався радной Шюхтьор 
це вам не з Барсою катати, яка матч зливала 
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+10
Показать Скрыть 3 ответа
KOT
Це вам не якусь Барселону вигравати 
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+9
bonv
Солідно Дніпро! Уважуха!
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+7
DK1961
УррррррррррррААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!Кро
ты, а я же вас предупреждал - лучше готовьтесь к днепровскому порно!А вы мне не верили!Маня обзывали (ну вы всегда только на это способны, извилин маловато будет).Шольца обзывали (!?!) - и это когда Германия так сейчас помогает ВСУ! (ну тем самым вы еще раз демонстрировали свою НАСТОЯЩУЮ сущность - СЕПАРСКУЮ).Днепр-1 обзывали ("минусовые" это еще самое ласковое было).ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТКУ!!!А Днепр я еще раз поздравляю с победой - НАД ФЕЙКОВЫМИ, БУМАЖНЫМИ, ПАВЕЛКИНСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ
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+7
Олександр
Я бы нвзвал везучие кроты.При такой жалкой игре умудряются сдуваться 1 3 .Реально отскочили .Могло быть намного хуже .Им нужно во Львове поле целовать 
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+6
ZANREGENT1993
Днепр 1  круче Барсы))
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Viktor Shuper
ору з того, як після Барси казали що Рака треба в збірну викликати 
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+6
Показать Скрыть 5 ответов
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
А тепер усі разом скажемо - їбaть кротів їбaть!!!! Як там народна мудрість говорить? Донецьк Донбас смоктали ви у нас?
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+6
AleksDnipro
А тепер до рубрики "убогие бамбасяне". Насолода:
New Zealander
12.11.2023 07:08
3-0 в пользу Шахтера как и в прошлом году
Фанькин Кот
11.11.2023 17:56
Славься родной Шахтёр!!!
Громи клон каломоев! Только ШД, только победа!!!   
Лига Конференций Без Динамо
11.11.2023 17:45
Чемпион на изи должен обыгрывать минусовый фейк
AK.228
11.11.2023 17:39
3-1
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
14sergey1953
Неожиданная победа Днепра - 1 над Шахтером, неожиданная победа Днепра - 1 над Динамо. Днепр - 1 МОЛОДЦЫ! Максимов - ЛУЧШИЙ!
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Супер уікєнд. Всі наші забили, навіть Коваленко.
Мудрик просто в сильному протистоянні майже не мав шансів.Але хай наступного разу забє.
Всім продуктивного робочого тижня, Дніпро і Динамо з Перемогами. 
Шахтарю тренуватися 
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+5
c_a_p2
Повернули бомжа на грішну землю... Не здивований з такого результату
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+5
serhiy
Слався...а  ні -   Всрався радной шахтьор  )))
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+5
Burevestnik
шось не пойму  Шахтьор програв  
чи Дніпряни його трахнули ?      
Ответить
+5
AleksDnipro
Повторюю це знову і знову: Дніпро володіє Донецьком та Шахтарем
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+5
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