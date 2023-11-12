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Шахтер Донецк
12.11.2023 19:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 06:20 | Обновлено 12 ноября 2023, 06:21
148
0

Шахтер – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14 тура Украинской Премьер-лиги

12 ноября 2023, 06:20 | Обновлено 12 ноября 2023, 06:21
148
0
Шахтер – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 12 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Днепр-1». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды расположились на верхних позициях турнирной таблицы: днепряне опережают «горняков» на три очка. В прошедший мид-уик «Шахтер» в Лиге чемпионов одержал сенсационную победу над «Барселоной». Спортклубовцы в предыдущих шести встречах потерпели всего одно поражение, одержав пять побед. В прошлом туре «Днепр-1» и «Шахтер» одержали минимальные победы: днепряне обыграли «Александрию», а подопечные Марино Пушича одолели «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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