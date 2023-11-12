Шахтер Донецк

В воскресенье, 12 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и «Днепр-1». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 19:00.

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Команды расположились на верхних позициях турнирной таблицы: днепряне опережают «горняков» на три очка. В прошедший мид-уик «Шахтер» в Лиге чемпионов одержал сенсационную победу над «Барселоной». Спортклубовцы в предыдущих шести встречах потерпели всего одно поражение, одержав пять побед. В прошлом туре «Днепр-1» и «Шахтер» одержали минимальные победы: днепряне обыграли «Александрию», а подопечные Марино Пушича одолели «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.