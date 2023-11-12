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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
12.11.2023 19:00 – FT 1 : 3
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 21:59 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:12
1256
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Шахтер – Днепр-1 – 1:3. После Барселоны – фиаско в УПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

12 ноября 2023, 21:59 | Обновлено 12 ноября 2023, 22:12
1256
1
Шахтер – Днепр-1 – 1:3. После Барселоны – фиаско в УПЛ. Видео голов и обзор
УПЛ

В воскресенье, 12 ноября, в 19.00 состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Шахтер» и «Днепр-1» (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла во Львове на стадионе «Арена Львов». Днепряне пропустили быстрый гол, на что затем ответили тремя мячами в ворота горняков.

Горняки под руководством Марино Пушича потерпели фиаско в УПЛ, причем сразу после выдающейся победы над «Барселоной» в ЛЧ.

Ситуация в УПЛ: Днепр-1 (30), Полесье (29), Кривбасс (27), Шахтер, Рух (по 24), Колос (20), Черноморец, Динамо (по 19).

УПЛ. 14-й тур, 12 ноября

Шахтер – Днепр-1 – 1:3

Голы: Сикан, 5 – Сарапий, 41, Гуцуляк, 51, Леднев, 56.

Видеообзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Днепр-1).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Днепр-1).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Днепр-1).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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King8619
Ось, вже і відмазка готова)) А чому заголовок не "Дніпро-1 не помітив Шахтар", "Дніпро-1 розбив Шахтар", "Дніпро-1 за всіма статтями переграв на виїзді Шахтар" як ви це пишете в 99% на цьому сайті)!?
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