Шахтер Донецк

В воскресенье, 12 ноября, в 19.00 состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Шахтер» и «Днепр-1» (1:3).

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Игра прошла во Львове на стадионе «Арена Львов». Днепряне пропустили быстрый гол, на что затем ответили тремя мячами в ворота горняков.

Горняки под руководством Марино Пушича потерпели фиаско в УПЛ, причем сразу после выдающейся победы над «Барселоной» в ЛЧ.

Ситуация в УПЛ: Днепр-1 (30), Полесье (29), Кривбасс (27), Шахтер, Рух (по 24), Колос (20), Черноморец, Динамо (по 19).

УПЛ. 14-й тур, 12 ноября

Шахтер – Днепр-1 – 1:3

Голы: Сикан, 5 – Сарапий, 41, Гуцуляк, 51, Леднев, 56.

Видеообзор матча