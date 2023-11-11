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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 17:28 | Обновлено 11 ноября 2023, 17:30
317
2

Шахтер – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Как и в прошлом сезоне команды борются за самые высокие места в Премьер-Лиге

11 ноября 2023, 17:28 | Обновлено 11 ноября 2023, 17:30
317
2
Шахтер – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

Поединком на «Арене-Львов» «Шахтер» - «Днепр-1» 12 ноября завершится 14-й тур чемпионата страны в украинской Премьер-Лиге. Футбольным болельщикам, конечно же, памятна борьба этих команд в сезоне 2022-2023 годов, когда судьба золотых наград решилась в их очном противостоянии в предпоследнем туре. И сегодня оба клуба находятся в группе лидеров, но «Днепр-1» опережает горняков на 3 очка, сыграв при этом на два матча больше.

Шахтер

У подопечных Марино Пушича сейчас наступила самая горячая пора. Игры чемпионата Украины чередуются с матчами Лиги чемпионов, где «Шахтер» уже набрал 6 очков в своей группе. В минувший вторник горняки особенно порадовали наших любителей футбола, победив в немецком Гамбурге знаменитую испанскую «Барселону» 1:0. Решающий гол в той встрече в конце первого тайма забил Даниил Сикан.

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А перед выездом в Германию донецкая команда провела игру со своими непримиримыми соперниками киевскими динамовцами и также добились позитивного результата, забив единственный мяч. Его автором стал Александр Зубков. Так что к важному поединку с «Днепром-1» действующие чемпионы страны подходят с хорошим настроением.

Добавляет положительных эмоций и тот факт, что постепенно возвращаются в строй игроки, которые восстанавливались после тяжелых травм. Так, Валерий Бондарь уже успел провести несколько игр и в целом он выглядел неплохо. Уже выходит на замену в официальных матчах Марьян Швед, которого мы не видели в основном составе уже очень давно. А в Гамбурге к команде присоединился еще и Лассина Траоре, который в нынешнем сезоне успел провести в Премьр-Лиги всего лишь три неполных встречи, но при этом забил 2 мяча. Такое подкрепление для горняков сейчас очень важно.

Говоря о предстоящее поединке, Марино Пушич сказал, что «хорошо знает «Днепр-1», где есть сильные игроки и они способны показать интересный футбол. Будем соперничать с ними», - завершил наставник.

Днепр-1

У днепровской команды после назначения Юрия Максимова по существу был только один сбой – это крупное поражение от «Кривбасса» 0:3 в 12-м туре. Во всех остальных матчах «Днепр-1» набирал очки, причем с новым наставником выиграл уже 7 раз. Перед нынешним туром днепряне поднялись уже на второе место, набрав столько же очков, сколько и лидер «Кривбасс».

Похоже, что серебряному призеру предыдущего чемпионата Украины удалось, наконец, решить проблему, которая возникла в нападении после ухода Артема Довбика. Во всяком случае, начал забивать пришедший на его место Александр Филиппов, у которого уже 4 гола. Да и Алексей Гуцуляк вспомнил о своих бомбардирских способностях, и именно его точные удары во многом помогли команде победить в матчах с «Динамо» и «Ворсклой».

Надежнее стала играть и линия обороны. Так, если в первых 3 матчах было пропущено 4 мяча, то в следующих 10 только 6. Причем пять из них в поединках с «Кривбассом» и «Ворсклой». Получается, что 7 игр при Юрии Максимове команда провела «на ноль».

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники встречались 7 раз. Большое преимущество здесь у «Шахтера», который одержал 6 побед, «Днепр-1» сумел выиграть только один раз. А вот ничьих в противостоянии этих команд еще не было. Разница голов 15-4. В предыдущем сезоне в первом круге днепряне добились успеха, победив в Ужгороде 2:1. У них забивали Пихаленок и Довбик, а у «Шахтера» - Мудрик. Во втором круге горняки взяли уверенный реванш 3:0. Здесь отличились Бондаренко, Сикан и Степаненко.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Козык, Матвиенко, Степаненко, Назарина, Крыськив, Судаков, Зубков, Келси

«Днепр-1»: Кинарейкин, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк, Леднев, Филиппов

Прогноз на противостояние:

В отличие от предыдущего матча этих соперников, когда «Шахтер» победил 3:0, вряд ли здесь одной из команд удастся выиграть с большим перевесом. Вполне возможно, что исход игры решит только один забитый мяч. Но мы поставим на ничью 1:1.

12 ноября, воскресенье

«Шахтер» – «Днепр-1»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 19.00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ШАХТЕР - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Днепр-1 Шахтер - Днепр-1 прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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