«Есть интересные игроки». Пушич оценил свой второй подряд топ-матч в УПЛ

12 ноября «Шахтер» сыграет против «Днепра-1» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Новый тренер Марино Пушич уже познакомился с соперником, которым станет для него вторым в УПЛ.

В прошлом туре «Шахтер» обыграл «Динамо».

«Я смотрел матчи «Днепра-1», хорошо знаю эту команду. У них есть сильные игроки, которые могут показать интересный футбол. Будем соперничать с ними».

«УПЛ? Я провел лишь один матч в чемпионате. Каждый чемпионат сложный на свой манер».

«Иногда интенсивность игры действительно высокая, это сложный чемпионат, который имеет свою энергию», — сказал Пушич.

В таблице «Днепр-1» опережает «Шахтер» на три очка.