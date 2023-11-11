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Украина. Премьер лига
11 ноября 2023, 14:11 | Обновлено 11 ноября 2023, 14:13
380
1

«Есть интересные игроки». Пушич оценил свой второй подряд топ-матч в УПЛ

Топ-матч тура чемпионата Украины

11 ноября 2023, 14:11 | Обновлено 11 ноября 2023, 14:13
380
1
«Есть интересные игроки». Пушич оценил свой второй подряд топ-матч в УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич

12 ноября «Шахтер» сыграет против «Днепра-1» в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Новый тренер Марино Пушич уже познакомился с соперником, которым станет для него вторым в УПЛ.

В прошлом туре «Шахтер» обыграл «Динамо».

«Я смотрел матчи «Днепра-1», хорошо знаю эту команду. У них есть сильные игроки, которые могут показать интересный футбол. Будем соперничать с ними».

«УПЛ? Я провел лишь один матч в чемпионате. Каждый чемпионат сложный на свой манер».

«Иногда интенсивность игры действительно высокая, это сложный чемпионат, который имеет свою энергию», — сказал Пушич.

В таблице «Днепр-1» опережает «Шахтер» на три очка.

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Днепр-1 Шахтер Донецк Шахтер - Днепр-1 Марино Пушич Российская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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Swed
Первый же был против Виктории.
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