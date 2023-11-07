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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
07.11.2023 19:45 – FT 1 : 0
Барселона
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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 21:42 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:44
7338
129

Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону

Украинская команда провела свой лучший поединок в текущем сезоне

07 ноября 2023, 21:42 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:44
7338
129
Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону
ФК «Шахтер»

Во вторник, 7 ноября, состоялся поединок группового раунда Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и украинским «Шахтером». Матч на «Фолькспаркштадионе»» в Гамбурге завершился победой "горняков".

Отчет о матче ожидайте позже...

Лига чемпионов. Группа Н. 4 тур

«Шахтер» – «Барселона» – 1:0

Гол: Сикан (40).

Предупреждение: Невертон (90+8) - Араухо (45+2)

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Невертон (Швед, 90+8), Крыськив, Зубков, Сикан (Келси, 62).

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо (Бальде, 59), Гюндоган, Ромеу (Педри, 59), Рафинья (Ямал, 59), Гави (Фермин, 81), Ферран Торрес (Жоау Феликс, 59), Левандовски.

Арбитр: Ирфан Пельто (Германия).

Стадион: "Фолькспаркштадион" (Гамбург, Германия).

ШАХТЕР – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 135
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Panda1818
Як вболівальник Динамо і здебільшого хейтер Шахтаря ніколи не думав що таке напишу. Але сьогодні вітання Шахтарю. Красави
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+21
mayakovskiy1
ааааааа))) Просто красені. При чому по грі, а не на фарті. Моментів було у Шахти більше. Новий тренер топ
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+21
maks_krot
Нет слов просто молодцы!!всех с болельщиков Шахтера и всего украинского футбола с победой !!Эта победа над Барселоной в такое время для нашей страны многого значит !!!молодцы Шахтёр !!!!
Ответить
+20
pytlak1990
Молодці! Трохи більше холоднокровності у деяких моментах, і виграли б 3-0!)
Ответить
+18
kadaad
Просто супер!!!
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+18
Roman serhi
Невертон зверь...Вы видели, как он в прессинге бегал??? Лучший он сегодня..18 лет
Ответить
+16
Николай Сидоренко
Нереальный Шахтёр!!!
Ответить
+16
turist86
Браво! 
Шахтар стрибнув вище голови. Думаю, що Пушич сам просто в шоці від такого старту.
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+15
roman75zpr
Это точно не сон?! Не могу поверить! Шахта - ты чудо! Вот это дебют у Пушича в ЛЧ!
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+14
nick07
МОЛОДЦІ!!!!
Відверто здивував Шахтар. Навряд чи 95% вболівальників очікували на перемогу. Ну що ж тепер очікувати прийнятного результату паралельного матчу
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+14
Показать Скрыть 1 ответ
KomDi
Кращі 
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+13
BekXan
Це найкращий матч за 2 сезони.Це навіть нагадало той міцний Шахтар.
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+12
Sergey RockStar
Красавчики!  Наверное, никто не верил.. Браво!!!
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+12
barca_messi
Провалу ЛЧ не вийшло. Наступного сезону знов пророчити будуть 
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+11
Mr Voevudskiy
Ну красота же)
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+11
Болела
В Барси моментів то і не було. 
Терпіли гірники без мʼяча , але дуже крута робота всієї команди.
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+10
ЖОРА Жора124
Вітаю Шахту з перемогою, з новим тренером якій щось зробив неймовірне,, зачярував барсу,, дуже радий що в Гамбурзі так стадіон вболіваю за шахту, як за своїх, всіх з перемогою!!! 
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+10
Умник
Да это лучший матч в сезоне. Поздравляю болел Шахты.
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+10
Показать Скрыть 3 ответа
Cruyff
Заслужена перемога. 
Хаві зі своїм ДЮСШ ще треба багато працювати
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+10
Алексей Фурсов
Молодцы!
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+10
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