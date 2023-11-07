Лучший матч в сезоне. Шахтер всухую обыграл Барселону

Во вторник, 7 ноября, состоялся поединок группового раунда Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и украинским «Шахтером». Матч на «Фолькспаркштадионе»» в Гамбурге завершился победой "горняков".

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Лига чемпионов. Группа Н. 4 тур

«Шахтер» – «Барселона» – 1:0

Гол: Сикан (40).

Предупреждение: Невертон (90+8) - Араухо (45+2)

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко (Назарина, 72), Судаков, Невертон (Швед, 90+8), Крыськив, Зубков, Сикан (Келси, 62).

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кристенсен, Алонсо (Бальде, 59), Гюндоган, Ромеу (Педри, 59), Рафинья (Ямал, 59), Гави (Фермин, 81), Ферран Торрес (Жоау Феликс, 59), Левандовски.

Арбитр: Ирфан Пельто (Германия).

Стадион: "Фолькспаркштадион" (Гамбург, Германия).

ШАХТЕР – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА