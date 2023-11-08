ПУШИЧ: «Сыграли феноменально. Евровесна – это очень хороший результат»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после победы над «Барселоной» (1:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

– Мистер, вы уже сделали историю с «Шахтером» в украинском футболе. Простой вопрос: как вам это удалось? Вы верите, что команда может пройти в следующий этап Лиги чемпионов?

– Как мы это сделали? Как я уже говорил, если выходишь играть, надо проявить себя, бороться. Именно такое отношение я хочу видеть в своей команде с самого начала. Именно этого я от них требую. Во-вторых, нужно верить в хороший финал, потому что все начинается мысленно. Надо верить и действовать. Конечно, у нас тоже был план игры. Мы анализировали нашу предыдущую встречу, а также поединки, проведенные «Барселоной» между двумя нашими матчами. Внесли несколько основательных изменений. Игроки справились феноменально. Должен сказать, что «Барселона» дольше владела мячом, однако мы могли забить даже больше, не пропуская вообще. Идеальное выступление моей команды.

И что касается второго вопроса. Мы не думаем о следующем этапе. Скажу честно, все мои мысли сейчас сосредоточены на следующей игре, которая пройдет в чемпионате Украины и будет достаточно сложной. Вечером мы празднуем, ведь заслужили это, но завтра я и моя команда уже будем полностью сконцентрированы на следующем матче чемпионата.

– Прежде всего, поздравляю с победой. Степаненко и Сикан не смогли продолжить матч из-за повреждений. Насколько серьезны травмы?

– Мы еще не знаем. К сожалению, им пришлось выйти из игры раньше, чем я рассчитывал. Думаю, что они оба сильных парня, настоящие бойцы. Увидим, насколько все серьезно, но я ожидаю, что они вернутся очень скоро.

– Что вы как главный тренер ощущаете после такой исторической победы?

– Это очень приятно. Но приятно не только мне. Конечно, я очень радуюсь, однако очень горжусь своими игроками и всеми людьми в клубе, которые тяжело работали, чтобы помочь мне в том, чего мы сегодня достигли.

– Мы увидели, что Крыськив и Судаков показали отличную игру, доминировали на поле. Это было запланировано или вас удивил их талант?

– Меня никогда не удивлял их талант, потому что я об этом таланте знал. Видел, как они играли против «Фейенорда», когда я там работал, поэтому я знал, какие это игроки. В то же время, каждый молодой футболист должен развиваться, чтобы достичь следующего уровня, должен всегда требовать этого от себя. И ребята показали, что они способны выйти на следующий уровень. Я очень горжусь ими, как и всей командой. Это командное достижение. Именно команда делает отдельных игроков лучше, а не наоборот. Конечно, они фантастически выступили, но фантастической была и вся команда.

– Во втором тайме «Шахтер» начал обороняться. Была ли возможность пропустить?

– Надо принимать во внимание то, против какого соперника мы играли. Во-первых, мы не хотели играть в защите, но если твой оппонент так силен, он просто заставляет тебя это делать. Мы знали, что это может произойти, поэтому разработали соответствующий план. Мы закрывали важное пространство, создавали возможности для проведения контратак, у нас были хорошие переходы. Я считаю, что это поразительное достижение для моей команды – не пропустить ни одного гола. Мы стояли по стене. Не дали никакого шанса.

Говоря об обороне – фантастическое достижение. Мы пытались играть, хотели играть, строить атаки, но не всегда удается сохранять владения в течение длительного периода, когда приходится защищаться против столь сильного соперника. Но то, как мы выходили из обороны, как организовывали атаки, создавали опасность, опять-таки было фантастически. Я считаю, мы могли забить больше одного гола. Поэтому причина этого была в силе соперника, иногда заставлявшего сидеть глубже, чем хотелось бы. При этом все равно следует доминировать. Для меня это тоже проявляется не только во владении мячом, но и в моменты без мяча. И если ты доминирует на этом уровне, то есть большой шанс выиграть, как мы сделали сегодня. На мой взгляд, когда видишь общую картину, то понимаешь, что мы этого заслужили.

– Выполнили ли игроки ваш план идеально?

– Да, как я уже отвечал вашим коллегам, это была идеальная реализация плана. Мои игроки заслуживают лучших комплиментов. Я могу что-то придумать, у меня может быть план, но им нужно это выполнять на поле – и они были фантастические, поэтому я хочу отдать им должное. Как я уже говорил, против Барселоны играть непросто. Это очень сильная команда, фантастически играющая с мячом, имеющая невероятные качества во всех аспектах. И ты должен быть очень смелым, чтобы решиться сделать то, что ты хочешь. Мы хотим играть, владеть мячом, и мы пытались делать это настолько, насколько у нас была возможность. И это то, чем я горжусь больше всего – не только идеальной организацией и работой в обороне, но и тем, что мы при каждом случае пытались развивать атаку, удерживать мяч, создавать моменты. Как я уже говорил, если посмотреть игру, у нас мог быть еще один гол, но был ли там офсайд, я не знаю. Мы заслужили эту победу.

– У «Шахтера» конец ноября будет очень напряженным. Будете ли вы просить переноса матчей УПЛ из-за нагрузки в Лиге чемпионов?

– Я не знаю. Я не такой человек, который будет переносить матчи, я привык играть в высоком темпе, по две игры в неделю. Однако, к сожалению, такая ситуация в стране, что вы можете называть это домашним матчем, но у нас очень много времени занимает дорога и иногда нам нужен один или два дополнительных дня на восстановление. Это не только об игре и о том, что мы отдаем ей много сил и энергии, но и об отдыхе после переезда. Потому это не так просто. Так что, возможно, мы что-то изменим. Я рад, что такой вариант это хорошо, ведь для украинского футбола и страны также важно, чтобы их представляли в Европе так, как мы это сделали сегодня. Но мне тоже нравится ритм матчей. Посмотрим.

– Во-первых, наши поздравления. Во-вторых, перед сегодняшним днем я прочитал вашу цитату, где вы сказали, что есть потенциал для евровесны, но в Лиге Европы. Изменились ли ваши цели после этой победы? И я бы хотел заметить, что в последний раз «Шахтер» победил «Барселону» в сезоне 2008/09, когда команда выиграла Кубок УЕФА. Может быть, это хороший знак?

– Как здорово это было бы. Как я уже говорил, нам нужно оставаться сдержанными и думать постепенно, уходить от игры к игре. Это очень сильная группа, два больших матча еще впереди. И, конечно, все возможно. Но, если быть честным, я об этом совсем не думаю в этот вечер. Я заметил, что я уже думал о следующей игре в украинском чемпионате, когда шел сюда. Так что, если мы этого добьемся, это будет фантастически, если нет, то евровесна – тоже очень хороший результат для клуба при таких условиях.

– Извините, вы уже говорили о Георгии Судакове, который признан лучшим игроком матча. Можете ли вы больше рассказать о нем и насколько тяжело развиваться молодому игроку в Украине при таких обстоятельствах?

– Безусловно, это нелегко. Но, как я уже говорил, поражает то, как игроки ведут себя в таких условиях, как они работают, сосредотачиваются. Это заслуживает только большого уважения. Что можно еще сказать о Судакове, так это то, что он чрезвычайно талантлив, и уже давно это демонстрирует. И он делает следующие шаги на этом уровне, на самом высоком уровне: не только в атаке, но и в обороне – это необходимо для этого уровня. Он очень умный парень с отличным характером, и я очень за него рад.