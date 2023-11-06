Шахтер Донецк

Седьмого ноября в Гамбурге на поле «Фолькспаркштадиона» чемпион Украины – «Шахтер» – проведет поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против лучшей команды Испании прошлого сезона – «Барселоны». Начало встречи – в 19.45 по киевскому времени.

Шахтер

После первой игры с «Барселоной» на «Шахтер» ожидало свое класико – матч против «Динамо».

Правда, перед игрой с «бело-синими» чемпионы Украины провели четвертьфинальный поединок Кубка Украины против «Виктории». На тот матч Пушич выставил основу. И основа не подвела: «горняки» добыли комфортную победу 3:0 и вышли в полуфинал Кубка страны.

А вот дальше был поединок против «Динамо» – первое всеукраинское дерби для нового главного тренера «Шахтера» Марино Пушича.

Матч получился упорным, контактным, напряженным, но малоинтересным. Тем не менее, «горнякам» удалось воплотить в жизнь свой единственный голевой момент: отличился Зубков.

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В игре против динамовцев травмировался защитник «горняков» Азаров. Однако на игру против «Барселоны» он отбыл вместе со своими одноклубниками.

А вот один из ведущих полузащитников «Шахтера» – Бондаренко, не сыгравший против «Динамо» из-за травмы, по этой же причине не сыграет и против «блаугранас».

Не сыграет против подопечных Хави и Конопля. Но по другой причине – из-за перебора желтых карточек. Хотя, что интересно, на игру в Гамбург защитник отправился вместе с командой.

На матч против «Барселоны» делегация «Шахтера» добиралась с приключениями. На следующий день после игры с динамовцами «горняки» поездом отправились во Львов. В пригороде Львова – Винниках – дончане провели утреннюю тренировку, после чего отбыли в польский Жешув. Далее был авиаперелет в Любек. Почему не сразу в Гамбург? Из-за полицейской операции, связанной с захватом заложника, гамбургский аэропорт был почти целые сутки закрыт.

В Гамбург дончане добрались поздно вечером в воскресенье.

Барселона

После «первой серии» противостояния чемпионов Украины и Испании осталось двоякое впечатление. С одной стороны, «горняки» смотрелись достойно в игре против более классного оппонента, но излишний пиетет перед соперником не позволил украинскому коллективу наиграть на что-то большее, нежели минимальное поражение.

С другой стороны, команда Хави была тесно зажата в «тиски» выбора. «Барселона» лишилась сразу нескольких игроков основы из-за травм и повреждений, и сразу после матча с «горняками» ее ожидал сверх принципиальный поединок против «Реала». Поэтому наставнику «сине-гранатовых» нужно было погнаться сразу за двумя зайцами.

С первым «зайцем» у Хави получилось все нормально. Держа в уме класико, наставник чемпионов Испании выставил против «Шахтера» не оптимальный состав. К тому же, как показалось, хозяева пытались добыть победу в эконом режиме. И это им удалось.

Но вот со вторым «зайцем» не сложилось. Несмотря на неплохой уровень игры, каталонцы уступили «Мадриду» – 1:2. Это болезненное поражение стало для «Барселоны» первым в нынешнем сезоне.

Накануне матча против «Шахтера» каталонцы провели еще один поединок в Ла Лиге – на выезде против «Сосьедада». Игра получилась очень упорной. Гостям удалось вырвать победу на четвертой добавленной ко времени второго тайма минуте. Отличился защитник Араухо.

Несмотря на итоговую победу, наставник «Барсы» Хави остался недоволен качеством игры своих подопечных. И заявил, что хозяева заслуживали, как минимум, на ничью.

Перед поединком с командой Пушича лазарет «Барселоны» пустеет. В заявку на матч в Гамбурге не попали лишь Серхи Роберто и де Йонг.

История противостояний

Предстоящий поединок станет уже одиннадцатым официальным очным противостоянием «горняков» и «блаугранас». Пока что «Шахтер» не может похвастаться особыми достижениями в матчах против каталонцев. На счету донецкой команды – две победы, тогда как «Барса» одержала семь викторий. Еще один поединок завершился вничью. Разница мячей – 20:9 в пользу действующего чемпиона Испании.

Прогноз

«Мы не выглядели хорошо и создали мало моментов», – резюме Хави после недавней игры «Барсы» против «Сосьедада». Несмотря на то, что лазарет каталонской команды пустеет, ее игра еще очень далека от идеала. Пока что «Барса» очень чувствительна к высокому прессингу соперника, к высокой интенсивности игры. Так что у «Шахтера» однозначно будет шанс в Гамбурге.

Но нужно учитывать и то обстоятельство, что «Барселона» уже три сезона не играла в плей-офф чемпионской Лиги. И сейчас она как никогда близко, дабы исправить неприятную для себя ситуацию. Победа в Гамбурге гарантирует команде Хави выход в весеннюю фазу Лиги чемпионов.

Предстоящая игра наверняка будет с обоюдными шансами на успех. Однако, для того, чтобы этот шанс материализовать, дончанам нужно провести не только один из лучших своих поединков в нынешнем сезоне, но и сделать все зависящее, дабы не стушеваться, не оробеть перед лицом «больше, чем клуба». Если все срастется, то команда Пушича может зацепиться за очки.

Хотя наиболее вероятным исходом матча, все же, видится победа «Барсы». Если каталонцы сыграют в полную силу, они добудут три очка. Предположим, что «блаугранас» и в этот раз одержат минимальную викторию.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Ракицкий, Бондарь, Матвиенко, Гочолеишвили, Степаненко, Судаков, Невертон, Крыськив, Зубков, Сикан

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартинес, Бальде, Гави, Гюндоган, Педри, Лопес, Торрес, Левандовски.

7 ноября, вторник