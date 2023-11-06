Шахтер Донецк

Во вторник, 7 ноября, состоится поединок группового раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Барселона» и «Шахтер». Матч пройдет в Гамбурге на ««Фолькспаркштадионе»». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В первом круге группового турнира украинский клуб набрал три очка. «Шахтер» выиграл у бельгийского «Антверпена» (3:2), проиграл португальскому «Порту» (0:1) и испанской «Барселоне» (1:2). Каталонский клуб все своим матчи выиграл: у «Порту» - 1:0, у «Антверпена» - 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Предстоящий поединок станет уже одиннадцатым официальным очным противостоянием «горняков» и «блаугранас». Пока что «Шахтер» не может похвастаться особыми достижениями в матчах против каталонцев. На счету донецкой команды – две победы, тогда как «Барса» одержала семь викторий. Еще один поединок завершился вничью. Разница мячей – 20:9 в пользу действующего чемпиона Испании.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Барселона», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.