Шахтер Донецк

Во вторник, 7 ноября, в 19:45 прошел поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» обыграл «Барселону» (1:0).

Команды играли в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол забил форвард Даниил Сикан ударом головой на 40-й минуте.

ВИДЕО в Telegram: Гол Даниила Сикана

Турнирное положение: Барселона (9 очков), Порту (6 и игра в запасе), Шахтер (6), Антверпен (0, игра в запасе).

Шахтер – Барселона. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Даниил Сикан, 40 мин.