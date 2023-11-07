Шахтер Донецк

Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
Во вторник, 7 ноября, в 19:45 прошел поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» обыграл «Барселону» (1:0).
Команды играли в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Единственный гол забил форвард Даниил Сикан ударом головой на 40-й минуте.
ВИДЕО в Telegram: Гол Даниила Сикана
Турнирное положение: Барселона (9 очков), Порту (6 и игра в запасе), Шахтер (6), Антверпен (0, игра в запасе).
Шахтер – Барселона. Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Даниил Сикан, 40 мин.
События матча
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