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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
07.11.2023 19:45 – FT 1 : 0
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:55
6965
0

Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

07 ноября 2023, 21:45 | Обновлено 07 ноября 2023, 21:55
6965
0
Шахтер – Барселона – 1:0. Сенсация в Гамбурге. Видео гола и обзор матча
ФК Шахтер

Во вторник, 7 ноября, в 19:45 прошел поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» обыграл «Барселону» (1:0).

Команды играли в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол забил форвард Даниил Сикан ударом головой на 40-й минуте.

ВИДЕО в Telegram: Гол Даниила Сикана

Турнирное положение: Барселона (9 очков), Порту (6 и игра в запасе), Шахтер (6), Антверпен (0, игра в запасе).

Шахтер – Барселона. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Даниил Сикан, 40 мин.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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