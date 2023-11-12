МАКСИМОВ: «Даю ребятам выходной. Не каждый матч мы выигрываем у Шахтаря»

Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов прокомментировал итоги победного матча 14-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (3:1):

– Команда пропустила гол в начале матча, но потом удалось собраться. За счет чего это вышло?

– Надо было отыгрываться, ведь пропустили быстрый гол, но дальше играли так, как и стремились с начала матча, больше контролировать мяч и проводить контратаки. Сравняли счет в конце первого тайма и потом уже было легче играть.

– «Шахтер» сыграл почти тем же составом, что и против «Барселоны». Вы как-то готовились именно к этому составу?

– У них в общем-то небольшая ротация, могут четыре игрока сменить, но на этот раз у «Шахтера» была только одна замена – вместо Гочолейшвили вышел Конопля. А так, в основном, одни и те же ребята играют.

Но у них было пять суток паузы до матча, и горняки имели возможность нормально подготовиться. Не каждый матч мы выигрываем у «Шахтера». Для ребят это будет дополнительный выходной (улыбается).

– После игры в раздевалку команды зашел почетный президент клуба Юрий Береза. Что он сказал?

– Он поблагодарил команду, сказал, что очень за нее болеет и что-то пошутил (улыбается).