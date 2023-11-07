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  4. Лассина ТРАОРЕ: «Уже скоро увидите меня на поле»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 13:44 |
286
0

Лассина ТРАОРЕ: «Уже скоро увидите меня на поле»

Нападающий «Шахтера» рассказал о восстановлении от травмы

07 ноября 2023, 13:44 |
286
0
Лассина ТРАОРЕ: «Уже скоро увидите меня на поле»
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре рассказал о восстановлении от тяжелой травмы.

– Лассина, поздравляем с возвращением! Как сейчас чувствуешь себя?
– Все хорошо, чувствую себя хорошо. Прогрессирую каждый день. С нетерпением жду, когда смогу присоединиться к команде.

– Как ребята встретили тебя? Соскучился по ним?
– Меня всегда тепло встречают. Чувствую себя как дома каждый раз, когда возвращаюсь. Конечно, было очень приятно увидеться со всеми: с Дарийо, с игроками. Всегда рад быть с командой.

– Как проходило твое восстановление?
– Очень трудно, ведь я был сам в Киеве, а затем в Амстердаме. Сейчас я с командой, хорошо провожу время и жду, когда смогу играть.

– А какие эмоции испытываешь?
– Хорошие эмоции. Чувствую себя мотивированным, ведь когда ты не на поле, то всегда хочешь вернуться и больше работать для этого. Хочу снова играть.

– Когда сможем увидеть тебя на поле?
– Уже вскоре. Все зависит от моего тела, от того, что мне позволит делать врач. Но могу сказать, что скоро.

– В команде произошли некоторые изменения, пришел новый тренер. Что можешь сказать по этому поводу?
– Я следил за всем, что происходило с предыдущим штабом. А с новым тренером познакомился в Нидерландах. Очень счастлив, что он присоединился к нашей команде. Уже хочется поработать с ним на тренировках.

– Понимаешь ли сейчас его требования?
– Да, конечно. Он работал в «Фейеноорде», а я знаю, как играет эта команда. Мы встречались с ними в прошлом сезоне. Когда он находился в Нидерландах, мы иногда виделись. Теперь он с нами, и нам очень повезло.

– Уверены, ты смотрел первый матч «Шахтера» с «Барселоной». Что можешь сказать об этой игре, что тебе понравилось?
– Впереди большая игра. В первом поединке мы пытались отыграться после гола Судакова, имели много моментов, однако не смогли забить. Надеюсь, сегодня у нас все получится, возьмем три очка.

Матч «Шахтер» – «Барселона» состоится 7 ноября в 19:45 в Гамбурге.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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