Лассина ТРАОРЕ: «Уже скоро увидите меня на поле»
Нападающий «Шахтера» рассказал о восстановлении от травмы
Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре рассказал о восстановлении от тяжелой травмы.
– Лассина, поздравляем с возвращением! Как сейчас чувствуешь себя?
– Все хорошо, чувствую себя хорошо. Прогрессирую каждый день. С нетерпением жду, когда смогу присоединиться к команде.
– Как ребята встретили тебя? Соскучился по ним?
– Меня всегда тепло встречают. Чувствую себя как дома каждый раз, когда возвращаюсь. Конечно, было очень приятно увидеться со всеми: с Дарийо, с игроками. Всегда рад быть с командой.
– Как проходило твое восстановление?
– Очень трудно, ведь я был сам в Киеве, а затем в Амстердаме. Сейчас я с командой, хорошо провожу время и жду, когда смогу играть.
– А какие эмоции испытываешь?
– Хорошие эмоции. Чувствую себя мотивированным, ведь когда ты не на поле, то всегда хочешь вернуться и больше работать для этого. Хочу снова играть.
– Когда сможем увидеть тебя на поле?
– Уже вскоре. Все зависит от моего тела, от того, что мне позволит делать врач. Но могу сказать, что скоро.
– В команде произошли некоторые изменения, пришел новый тренер. Что можешь сказать по этому поводу?
– Я следил за всем, что происходило с предыдущим штабом. А с новым тренером познакомился в Нидерландах. Очень счастлив, что он присоединился к нашей команде. Уже хочется поработать с ним на тренировках.
– Понимаешь ли сейчас его требования?
– Да, конечно. Он работал в «Фейеноорде», а я знаю, как играет эта команда. Мы встречались с ними в прошлом сезоне. Когда он находился в Нидерландах, мы иногда виделись. Теперь он с нами, и нам очень повезло.
– Уверены, ты смотрел первый матч «Шахтера» с «Барселоной». Что можешь сказать об этой игре, что тебе понравилось?
– Впереди большая игра. В первом поединке мы пытались отыграться после гола Судакова, имели много моментов, однако не смогли забить. Надеюсь, сегодня у нас все получится, возьмем три очка.
Матч «Шахтер» – «Барселона» состоится 7 ноября в 19:45 в Гамбурге.
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