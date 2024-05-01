Фейеноорд хочет, чтобы Пушич вернулся в Роттердам и стал главным тренером

Руководство «Фейеноорда» рассматривает возможность возвращения в клуб боснийского специалиста Марино Пушича, который ныне является главным тренером «Шахтера».

По данным бывшего нидерландского футболиста Йохана Дерксена, который после завершения спортивной карьеры переквалифицировался в журналисты, именно Пушич нынче является первым номером в списке приоритетных кандидатур для «Фейеноорда».

«Я слышал из в целом надежного источника, что первым кандидатом в «Фейеноорд» является Марино Пушич. Он сейчас в донецком «Шахтере», бывший помощник тренера «Фейеноорда». Вначале он работал со Слотом в «Фейеноорде», а также в Нидерландах в АЗ. Он на очень хорошем счету у руководства роттердамцев», – заявил Дерксен.

Ранее сообщалось, что Арне Слот переберется летом в «Ливерпуль». Интересно, что вместе с собой в стан мерсисайдцев Слот звал и Пушича, которого хотел видеть одним из своих помощников, но босниец отказался, сославшись на работу с «Шахтером».