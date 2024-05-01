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  4. Фейеноорд хочет, чтобы Пушич вернулся в Роттердам и стал главным тренером
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 16:04 |
1612
3

Фейеноорд хочет, чтобы Пушич вернулся в Роттердам и стал главным тренером

Ранее Марино исполнял функции ассистента Арне Слота, а сейчас работает с «Шахтером»

01 мая 2024, 16:04 |
1612
3
Фейеноорд хочет, чтобы Пушич вернулся в Роттердам и стал главным тренером
shakhtar.com. Марино Пушич

Руководство «Фейеноорда» рассматривает возможность возвращения в клуб боснийского специалиста Марино Пушича, который ныне является главным тренером «Шахтера».

По данным бывшего нидерландского футболиста Йохана Дерксена, который после завершения спортивной карьеры переквалифицировался в журналисты, именно Пушич нынче является первым номером в списке приоритетных кандидатур для «Фейеноорда».

«Я слышал из в целом надежного источника, что первым кандидатом в «Фейеноорд» является Марино Пушич. Он сейчас в донецком «Шахтере», бывший помощник тренера «Фейеноорда». Вначале он работал со Слотом в «Фейеноорде», а также в Нидерландах в АЗ. Он на очень хорошем счету у руководства роттердамцев», – заявил Дерксен.

Ранее сообщалось, что Арне Слот переберется летом в «Ливерпуль». Интересно, что вместе с собой в стан мерсисайдцев Слот звал и Пушича, которого хотел видеть одним из своих помощников, но босниец отказался, сославшись на работу с «Шахтером».

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Марино Пушич Фейеноорд Шахтер Донецк Арне Слот назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: FootballTransfers
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Комментарии 4
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Умник
Срна опять главный?
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0
Harun Bakircioğlu
Пушич нарасхват
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-3
easterly
Але там не буде чорножопців, мінаїв, ленезе та іншого
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-5
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