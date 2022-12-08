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9 декабря чемпионат мира-2022 вступает в решающую фазу. В катарском городе Лусаил на стадионе «Лусаил Айконик» состоится первый четвертьфинал Мундиаля: сборная Нидерландов сыграет против сборной Аргентины. Поединок начнется в 21.00 по киевскому времени.

Нидерланды

«Оранье» достаточно спокойно, без лишних нервов и телодвижений, вошли в число восьми избранных нынешнего мирового футбольного форума.

Подопечные ван Гала прогнозировано выиграли свою группу, набрав в трех матчах семь очков. Сначала голландцы победили сборную Сенегала 2:0, затем поделили очки с Эквадором (1:1), а в последнем матче группового этапа без напрягов одолели хозяев турнира – 2:0.

Во всех трех поединках «оранжевые» превосходили своих оппонентов. Победы дались им довольно легко, а единственная ничья – следствие скорее расслабленности самих нидерландцев, нежели прыти их оппонентов.

В 1/8 финала Нидерланды в зрелищном матче со многими опасными моментами и красивыми голами уверенно переиграли американцев – 3:1. Героем поединка стал защитник Дюмфрис, на счету которого гол и две результативные передачи. На послематчевой пресс-конференции счастливый ван Гал при стечении народа расцеловал Дензела, в такой вот способ отблагодарив футболиста за яркую игру.

Хотя за первые четыре поединка на ЧМ ван Гал должен целовать не только Дюмфриса. Лестных слов заслуживает фактически вся команда. Но особенно – форвард Гакпо, ставший настоящим открытием турнира.

Игра против сборной Аргентины для наставника «оранжевых» станет 12-м поединком в финальных стадиях чемпионатов мира. В предыдущих матчах Нидерланды во главе ван Гала девять раз выиграли, один раз сыграли вничью и потерпели лишь одно поражение.

Голландцы проиграли именно Аргентине – в памятном полуфинале чемпионата мира 2014 года (тогда сборная Нидерландов уступила команде Месси в серии послематчевых пенальти). Так что у ван Гала, который после ЧМ-2022 покинет тренерский пост сборной своей страны (знаменитому тренеру уже 71 год, и он является самым возрастным наставником катарского Мундиаля), будет хороший повод взять реванш.

Луи ван Гал, главный тренер сборной Нидерландов:

«Если я буду верить нидерландской прессе, то мы никогда не выиграем чемпионат мира. А мы хотим его выиграть. Я не хочу вспоминать игру против Аргентины восьмилетней давности: тот матч уже не переиграешь. Мы просто хотим выиграть сейчас».

Аргентина

Один из безоговорочных фаворитов ЧМ-2022 неудачно начал групповой этап. В стартовом поединке группового раунда аргентинцы сенсационно уступили сборной Саудовской Аравии – 1:2. То поражение «альбиселесте» позже было «списано» на недооценку соперника.

В принципе, последующие матчи подтвердили данную гипотезу: Аргентина заметно прибавляла от игры к игре. «У нас впереди – сплошные финалы», - сказал после матча с аравийцами лидер и капитан латиноамериканской сборной Месси. И пока что Аргентина побеждает в своих финалах.

Во втором туре подопечные Скалони – одного из самых молодых тренеров на катарском Мундиале – победили Мексику: благодаря голу и ассисту от Месси. С аналогичным счетом 2:0 в последнем туре была обыграна и сборная Польши. Тот матч пока что можно назвать лучшим для Аргентины: у команды получалось практически все.

В отличие от сборной Нидерландов, которая в зрелищном стиле вышла в четвертьфинал, игра Аргентины в матче 1/8 финала против Австралии была достаточно скучной. Тем не менее, Месси и его партнеры (для Лео та игра была особенной: тысячной на официальном уровне) уверенно преодолели сопротивление австралийцев и вышли в четвертьфинал.

Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины:

«Я играл за «Депортиво», когда ван Гал тренировал «Барселону». Я горжусь тем, что он сделал для футбола. Сборная Нидерландов не так хороша, как раньше, но футболисты этой команды четко понимают, что они делают и что от них требует тренер. Это будет отличный матч между двумя командами с большой историей. Мы надеемся пройти дальше».

История встреч

Предстоящий поединок станет для соперников юбилейным – десятым. Пока что ощутимое преимущество на стороне – «оранжевых»: четыре победы против одной виктории у Аргентины. Остальные матчи завершились вничью (учитывались результаты в основное время).

Последний по счету поединок между оппонентами состоялся на ЧМ-2014. Тогда команды встретились в полуфинале. Основное и добавочное время закончилось вничью 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы.

Прогноз на противостояние

Игра наверняка получится боевой и принципиальной, но вряд ли в матче будет забито больше двух мячей. Если говорить об общем уровне команд, то сборная Нидерландов видится более «ровным» и более сбалансированным коллективом. Главная сила команды ван Гала – надежная оборона во главе с ван Дейком. Хотя атака команды с Депаем и открытием чемпионата Гакпо тоже смотрится весьма прилично.

А вот главное оружие Аргентины – конечно же, Месси. Великий аргентинец затащил свою команду в четвертьфинал, и на достигнутом останавливаться точно не захочет. Хотя, справедливости ради, не нужно нынешнюю сборную Аргентины отождествлять лишь с Лео: сейчас в команде хватает не только «подносчиков снарядов» для капитана, но и тех, кто тоже может самостоятельно решать судьбу эпизода или матча.

Если говорить в целом, то индивидуальный уровень игроков сборной Аргентины выше. Именно этот нюанс, на наш взгляд, и склонит в конечном итоге чашу весов в пользу чемпионов Южной Америки.

Прогнозируем победу сборной Аргентины с минимальным счетом.

Ориентировочные составы:

Нидерланды: Нопперт, Блинд, ван Дейк, Аке, Тимбер, Дюмфрис, Ф. де Йонг, де Рон, Классен, Депай, Гакпо

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Де Пауль, Макалистер, Фернандес, Папу Гомес, Месси, Лаутаро Мартинес.

9 декабря, пятница

Нидерланды – Аргентина Лусаил. «Лусаил Айконик». 21:00 Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO НИДЕРЛАНДЫ – АРГЕНТИНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Арбитр: Антонио Матео Лаос (Испания) Прогноз Sport.ua – 1:2

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