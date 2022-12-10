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Нидерланды
09.12.2022, FT 2 : 2
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 00:15 | Обновлено 10 декабря 2022, 00:47
30009
0

Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу

10 декабря 2022, 00:15 | Обновлено 10 декабря 2022, 00:47
30009
0
Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Лусаиле (Катар) на стадионе «Лусаил Айконик».

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.


Чемпионат мира по футболу 2022. 1/4 финала

Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1 Молина, 35 мин.

ГОЛ! 0:2 Месси, 75 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:2 Вегхорст, 83 мин.

ГОЛ! 2:2 Вегхорст, 90+11 мин.

События матча

90’ +11
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Аргентина).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Науэль Молина (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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