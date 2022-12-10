В пятницу, 9 декабря, проходит поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Лусаиле (Катар) на стадионе «Лусаил Айконик».

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.



Чемпионат мира по футболу 2022. 1/4 финала

Нидерланды – Аргентина – 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1 Молина, 35 мин.

ГОЛ! 0:2 Месси, 75 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:2 Вегхорст, 83 мин.

ГОЛ! 2:2 Вегхорст, 90+11 мин.