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09.12.2022 21:00 - : -
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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 02:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:51
1207
0

Нидерланды – Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Смотрите 9 декабря в 21:00 поединок Мундиаля-2022

09 декабря 2022, 02:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:51
1207
0
Нидерланды – Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные команды Нидерландов и Аргентины.

Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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