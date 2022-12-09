Чемпионат мира
09.12.2022 21:00 - : -
Чемпионат мира09 декабря 2022, 02:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:51
1207
0
Нидерланды – Аргентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Смотрите 9 декабря в 21:00 поединок Мундиаля-2022
09 декабря 2022, 02:50 | Обновлено 09 декабря 2022, 10:51
1207
0
В пятницу, 9 декабря, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся национальные команды Нидерландов и Аргентины.
Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 декабря 2022, 21:40 10
Украинский форвард будет выступать за «Райо Махадаонда»
Футбол | 09 декабря 2022, 03:35 1
7 и 8 декабря состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов среди женских команд
Биатлон | 08.12.2022, 19:00
Футбол | 08.12.2022, 15:00
Футбол | 09.12.2022, 10:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.12.2022, 19:21 11
08.12.2022, 06:05 6
09.12.2022, 05:35
07.12.2022, 15:49 2
08.12.2022, 22:01 6
08.12.2022, 18:09
08.12.2022, 09:55 1