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  4. Лионель СКАЛОНИ: «Месси показал, что он лучший игрок всех времен»
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 04:44 |
166
0

Лионель СКАЛОНИ: «Месси показал, что он лучший игрок всех времен»

Наставник сборной Аргентины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ-2022

10 декабря 2022, 04:44 |
166
0
Лионель СКАЛОНИ: «Месси показал, что он лучший игрок всех времен»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу в матче 1/4 финала против Нидерландов.

«У этой команды есть дух, и она всегда может противостоять ситуации. С моей точки зрения, мы не должны были доводить дело до пенальти, но даже в этом случае команда продолжала показывать свое лицо. У нас была игра под контролем, но такое бывает в футболе, даже когда думаешь, что все закончено. В этой команде есть молодость и гордость. Важно никогда не сдаваться.

Мы всегда думаем об атаке. Игра была настолько плотной, что нам было тяжело, особенно во втором тайме. Тем не менее, мы довольны. Знали, что в дополнительное время, играя в свой футбол, сможем изменить результат. Мы уже не раз показывали характер на этом чемпионате мира. У меня было много исполнителей, которые хотели пробить пенальти. Это очень позитивно для команды. Мы знали, что Эмилиано (Мартинес – ред.) может отбивать 11-тиметровые удары. Сегодня Лео (Месси – ред.) показал, что он лучший игрок всех времен».

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