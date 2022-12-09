Суперкамбэк не помог. Аргентина по пенальти вырвала победу у Нидерландов
Лионель Месси и Ко с нешуточным боем прошли в полуфинал ЧМ-2022
Отчет о матче ожидайте позже...
Чемпионат мира. 1/2 финала.
Нидерланды – Аргентина – 2:2, пен. 3-4
Вегхорст (83, 90+11) – Молина (35), Месси (73, пенальти)
Тимбер (43), Вегхорст (45+2), Депай (76), Бергейс (88), Ван Дейк (90+4), Монтьель (109) – Акунья (43), Ромеро (45), Э.Мартинес (76), Паредес (89), Месси (90+10), Отаменди (90+12), Песселья (112)
Нидерланды: Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Думфрис, Блинд (Л. де Йонг, 64), де Рон (Копмайнерс, 46), Ф. де Йонг, Гакпо (Ланг, 113), Депай (Вегхорст, 78), Бергвейн (Бергейс, 46)
Аргентина: Э.Мартинес, Молина (Монтьель, 106), Ромеро (Песселья, 78), Отаменди, Лисандро Мартинес (Ди Мария, 112), Акунья (Тальяфико, 78), Де Пауль (Паредес, 67), Фернандес, Мак Аллистер, Х.Альварес (Лаутаро Мартинес, 78), Месси
Арбитр: Антонио Лаос (Испания)
Стадион «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар)
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Якщо чесно, то дуже б хотілось фінал Мессі-Роналду, це була закінчення 15-річної епопеї. Хто б виграв - той найкрутіший
А в Рио все уже в дупль пусто.
Ну а експерти диванні (вони ж фани Кріштіану) просто голосно скрегочуть зубами. І ненавидять сам факт існування Ліонеля))
52 фоли (6жовтих Європа ) - 42 фола (12 жовтих Америка )
Багато моментів в яких судді явно топили за Європу ..
Штрафний з якого голандці забили 2ий м'яч мав бути в другу сторону