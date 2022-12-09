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Чемпионат мира
Нидерланды
09.12.2022, FT 2 : 2
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
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Чемпионат мира
09 декабря 2022, 23:57 | Обновлено 10 декабря 2022, 00:03
1847
21

Суперкамбэк не помог. Аргентина по пенальти вырвала победу у Нидерландов

Лионель Месси и Ко с нешуточным боем прошли в полуфинал ЧМ-2022

09 декабря 2022, 23:57 | Обновлено 10 декабря 2022, 00:03
1847
21
Суперкамбэк не помог. Аргентина по пенальти вырвала победу у Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже...

Чемпионат мира. 1/2 финала.

Нидерланды – Аргентина – 2:2, пен. 3-4

Вегхорст (83, 90+11) – Молина (35), Месси (73, пенальти)

Тимбер (43), Вегхорст (45+2), Депай (76), Бергейс (88), Ван Дейк (90+4), Монтьель (109) – Акунья (43), Ромеро (45), Э.Мартинес (76), Паредес (89), Месси (90+10), Отаменди (90+12), Песселья (112)

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Думфрис, Блинд (Л. де Йонг, 64), де Рон (Копмайнерс, 46), Ф. де Йонг, Гакпо (Ланг, 113), Депай (Вегхорст, 78), Бергвейн (Бергейс, 46)

Аргентина: Э.Мартинес, Молина (Монтьель, 106), Ромеро (Песселья, 78), Отаменди, Лисандро Мартинес (Ди Мария, 112), Акунья (Тальяфико, 78), Де Пауль (Паредес, 67), Фернандес, Мак Аллистер, Х.Альварес (Лаутаро Мартинес, 78), Месси

Арбитр: Антонио Лаос (Испания)

Стадион «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар)

НИДЕРЛАНДЫ – АРГЕНТИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 24
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barca_messi
Супер матч! 👍
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+6
introvert
Вітаю всіх уболівальників збірної Аргентини і персонально Ліонеля Мессі! У голландців симпатична і вольова команда, але геній на дві збірні лише один. Втратити його на такій стадії було б величезним мінусом для турніру.До того ж аргентинці просто тупо сильніші)Але обидвом командам - дякую за божевільні емоції від сьогоднішнього футболу!!! Ну й хорватам, безперечно, також ;)
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+6
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jugulator
Аргентина спокойно выиграла бы в основное время, если не судья.
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+3
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Sunrise
Нидерланды - красавчики! Против хорошо играющего Месси, против плохо судившего Лаоса (который Месси и всю его команду тянул весь матч) смогли вытащить такую игру.Спасибо за эмоции! 
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+3
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vitaha33
Аргентина грає суто на факторі Мессі. З французами шансів немає.
Якщо чесно, то дуже б хотілось фінал Мессі-Роналду, це була закінчення 15-річної епопеї. Хто б виграв - той найкрутіший
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+1
Dar Veter
 В Буэнос Айресе 19:00 и начинается грандиозная пьянка.  
 А в Рио все уже в дупль пусто.
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+1
Виктор Ковтун
Аргентина Чемпион, второй пост тупицы )))
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0
Вадім Тарасенко
Триллер...додает сил
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0
Рома Кол
Проблема голандців що немає топового форварда 
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0
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introvert
Цікаві люди ці футбольні експерти, ніколи їм не догодиш.  Коли на ЧС 2014 року збірна Аргентини дійшла до фіналу за рахунок командної гри, а не персоналій, вони кричали "Де Мессі?!" і додавали "Ні, далеко хлопчині до Марадони..." Коли цьогоріч збірна просувається до фіналу переважно зусиллями Лео, вони так само голосно верещать "А де Аргентина?!!" З Леоненка, звісно, такий собі експерт, але ж їх легіон... 
Ну а експерти диванні (вони ж фани Кріштіану) просто голосно скрегочуть зубами. І ненавидять сам факт існування Ліонеля)) 
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0
сергей богданов
Знатный триллер получился, кайфанул от игры, для Аргентины и ее тренера это должно быть большим уроком на будущее, нельзя так тупить и выключатся из игры, после 75 минуты просто встали в своей штрафной и проснулись уже в дополнительное время и вполне могли все проспать и поехать домой и оранжевые молодцы не опустили руки, только я не понял почему в доп время играли на пенальти
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0
Empty
Клоунада , а не ЧС 
52 фоли (6жовтих Європа ) - 42 фола (12 жовтих Америка )
Багато моментів в яких судді явно топили за Європу ..
Штрафний з якого голандці забили 2ий м'яч мав бути в другу сторону 
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-1
Igorrr
З такою грою Аргентині не перемогти ЧС, думаю тут навіть  Мессі не допоможе. Він сьогодні був найкращий, йому окремі апладушки.
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-3
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