Нидерланды – Аргентина. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала чемпионата мира в Катаре
В пятницу, 9 декабря, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Матч в Лусаиле (Катар) на стадионе «Лусаил Айконик», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обе команды на групповом этапе заняли первые места в своих квартетах. В плей-офф «оранжевые» стартовали с уверенной победы над США, которую голландцы обыграли со счетом 3:1. Сборная Аргентины в 1/8 финала обыграла Австралию – 2:1. Один из голов в ворота австралийцев забил Лионель Месси, который провел 1000-й поединок в своей карьере. Предыдущая дуэль Нидерландов и Аргентины состоялась в полуфинале ЧМ-2014. Основное и дополнительное время того матча завершилось без голов, а в серии пенальти «бело-голубые» оказались сильнее.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Аргентина, за которой можно следить в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хорват жалеет, что сотрудничество с итальянским тренером завершилось так скоротечно
Судя по всему, британец готов к бою