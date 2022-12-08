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08 декабря 2022, 20:21 | Обновлено 08 декабря 2022, 20:22
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Нидерланды – Аргентина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала чемпионата мира в Катаре

08 декабря 2022, 20:21 | Обновлено 08 декабря 2022, 20:22
185
0
Нидерланды – Аргентина. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, состоится поединок 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Матч в Лусаиле (Катар) на стадионе «Лусаил Айконик», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обе команды на групповом этапе заняли первые места в своих квартетах. В плей-офф «оранжевые» стартовали с уверенной победы над США, которую голландцы обыграли со счетом 3:1. Сборная Аргентины в 1/8 финала обыграла Австралию – 2:1. Один из голов в ворота австралийцев забил Лионель Месси, который провел 1000-й поединок в своей карьере. Предыдущая дуэль Нидерландов и Аргентины состоялась в полуфинале ЧМ-2014. Основное и дополнительное время того матча завершилось без голов, а в серии пенальти «бело-голубые» оказались сильнее.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Аргентина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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