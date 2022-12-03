Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
Чемпионат мира
Аргентина
03.12.2022, FT 2 : 1
Австралия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
03 декабря 2022, 22:57 | Обновлено 03 декабря 2022, 23:00
955
5

С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией

Аргентинцы вышли в четвертьфинал, Месси провел тысячный матч в карьере

03 декабря 2022, 22:57 | Обновлено 03 декабря 2022, 23:00
955
5
С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

Аргентина – Австралия – 2:1

Месси (35), Альварес (57) – Гудвин (77)

Ирвин, 14

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина (Монтьель, 80), Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико, 72), Де Пол, Макалистер (Паласиос, 80), Фернандес, Папу Гомес (Лисандро Мартинес, 50), Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 72)

Австралия: Райан, Дегенек (Карачич, 72), Роулес, Соттар, Бехич, Ирвин, Муй, Леки (Куол, 72), Макгри (Гудвин, 58), Баккус (Хрустич, 58), Дюк (Макларен, 72)

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Стадион «Ахмед бин Али»

АРГЕНТИНА – АВСТРАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ВИДЕО. Рикошет. Австралия сократила разницу в счете в матче с Аргентиной
ВИДЕО. Хулиан Альварес удвоил счет в матче Аргентина – Австралия
Месси впервые забил в матче плей-офф ЧМ. И обогнал Марадону
сборная Австралии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Австралия отчеты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

По 3 гола. Пять ударных форвардов лидируют в списке бомбардиров на ЧМ
Футбол | 03 декабря 2022, 08:10 0
По 3 гола. Пять ударных форвардов лидируют в списке бомбардиров на ЧМ
По 3 гола. Пять ударных форвардов лидируют в списке бомбардиров на ЧМ

Мбаппе, Мората, Гакпо, Рэшфорд, Валенсия возглавляют таблицу страйкеров

Агент Беседина: «До конкретных переговоров дело еще не дошло»
Футбол | 03 декабря 2022, 17:42 12
Агент Беседина: «До конкретных переговоров дело еще не дошло»
Агент Беседина: «До конкретных переговоров дело еще не дошло»

Константин Нестеренко – об интересе со стороны «Сивасспора»

Топ-7 открытий группового этапа ЧМ-2022
Футбол | 03.12.2022, 08:11
Топ-7 открытий группового этапа ЧМ-2022
Топ-7 открытий группового этапа ЧМ-2022
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Футбол | 03.12.2022, 11:28
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Топ-7 разочарований группового этапа ЧМ-2022
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс - команда Зеленского? Пусть говорят»
Футбол | 03.12.2022, 20:30
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс - команда Зеленского? Пусть говорят»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс - команда Зеленского? Пусть говорят»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Столярчуку б трохи об`єктивності - ну зовсім не палиться, хейтячи Аргентину (так йому здається) 
Перемога на класі, австралійці забили одного "на дурачка", і коментатору здалося, що вони мали шанси (насправді жодних). Але Лаутаро Мартінесу в складі робити нічого - він лише псує статистику Лео. Не забити з такої передачі...
Ответить
0
Макс Максов
Австралія молодці, боролись до кінця! Аргентина не стане чемпіоном, скріньте...
Ответить
0
K_Sarioglo@i.ua
Ну не знаю. З такою грою наразі саме Нідерланди виглядають фаворитами чвертьфіналу, ІМХО.
Ответить
-1
Gargantua
а ведь был реально голевой момент. даже два.
могла быть ничья.
аргентинос пропустили с дурацкого рикошета и коленки задрожали
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 10:00 2
Футбол
«Требуем немедленно». Хргович очень хочет бой против Усика
«Требуем немедленно». Хргович очень хочет бой против Усика
01.12.2022, 19:11 1
Бокс
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
02.12.2022, 18:36 5
Футбол
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
02.12.2022, 23:02 19
Футбол
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
02.12.2022, 22:19 3
Футбол
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
Все готово. Скоро будет объявлена дата боя Ломаченко - Хейни
01.12.2022, 22:11
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.12.2022, 08:00
Биатлон
ФЬЮРИ – о желании Усика подняться в ринг: «Я разнесу этого засранца»
ФЬЮРИ – о желании Усика подняться в ринг: «Я разнесу этого засранца»
01.12.2022, 20:45 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности