С голом юбиляра. Сборная Аргентины удержала победу над Австралией
Аргентинцы вышли в четвертьфинал, Месси провел тысячный матч в карьере
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. 1/8 финала.
Аргентина – Австралия – 2:1
Месси (35), Альварес (57) – Гудвин (77)
Ирвин, 14
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина (Монтьель, 80), Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико, 72), Де Пол, Макалистер (Паласиос, 80), Фернандес, Папу Гомес (Лисандро Мартинес, 50), Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 72)
Австралия: Райан, Дегенек (Карачич, 72), Роулес, Соттар, Бехич, Ирвин, Муй, Леки (Куол, 72), Макгри (Гудвин, 58), Баккус (Хрустич, 58), Дюк (Макларен, 72)
Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
Стадион «Ахмед бин Али»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мбаппе, Мората, Гакпо, Рэшфорд, Валенсия возглавляют таблицу страйкеров
Константин Нестеренко – об интересе со стороны «Сивасспора»
Перемога на класі, австралійці забили одного "на дурачка", і коментатору здалося, що вони мали шанси (насправді жодних). Але Лаутаро Мартінесу в складі робити нічого - він лише псує статистику Лео. Не забити з такої передачі...
могла быть ничья.
аргентинос пропустили с дурацкого рикошета и коленки задрожали