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Чемпионат мира
Аргентина
03.12.2022 21:00 - : -
Австралия
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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 00:06 | Обновлено 03 декабря 2022, 01:35
257
0

Аргентина - Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Тот случай, когда есть однозначный фаворит

03 декабря 2022, 00:06 | Обновлено 03 декабря 2022, 01:35
257
0
Аргентина - Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
twitter.com/argentina

3 декабря стартует матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Австралии. Игра начнется в 21:00.

Аргентина

Сборная Аргентины выиграла свою группу, но далось это команде Лионеля Скалони не так уж просто. К счастью для поклонников аргентинцев, коллектив сумел быстро отойти от сенсационного поражения Саудовской Аравии в первом туре. Далее была обыграна Мексика, которая сопротивлялась полтора тайма, но затем сдалась. Лионель Месси сперва забил сам, а затем сделал результативную передачу Анхелю Ди Марии.

Еще более мощно Аргентина смотрелась в игре с Польшей. Команда почти не давала шансов европейскому сопернику, который не нанес ни одного удара в створ ворот. Аргентинцы контролировали мяч 73% времени, но снова возникли трудности с реализацией. Невероятного вратаря Войцеха Щенсны удалось пробить только во втором тайме, однако свою задачу команда выполнила. Если не смотреть на реализацию моментов, то сборная выглядит уверенной в своих силах и готовой к длительному турниру.

Проблем с составом у Скалони нет, поэтому ожидаем появление той же мотивированной команды, которую мы увидели в двух последних встречах группового этапа. Думается, многие болельщики уже ждут четвертьфинал ЧМ-2022, где Аргентина имеет все шансы встретиться с Нидерландами.

Австралия

Ожидалось, что вместо Австралии из группы D выйдет Дания, которая «должна была» занять второе место следом за Францией. Но датчане разочаровали, а вот австралийцы, проиграв в первом туре Франции со счетом 1:4, сумели одолеть Данию и Тунис. Австралия показала прагматичный футбол, добыв две победы с результатом 1:0. Для сборной Австралии турнир уже можно назвать успешным: команда впервые с ЧМ-2006 вышла в плей-офф и лишь второй раз в истории будет играть в матчах на вылет. В 2006 году австралийцы уступили Италии в 1/8 финала.

В общем, команда может спокойно подходить к битве с фаворитом, учитывая, что основная задача уже выполнена. Как и у Аргентины, проблем с травмированными у наставника Грэма Арнольда нет.

Ориентировочные составы:

Аргентина: Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро, Тальяфико, Макаллистер, Фернандес, Де Пол, Альварес, Месси, Ди Мария

Австралия: Райан, Карачич, Соттар, Роулес, Бехич, Мой, Лекки, Ирвин, Макгри, Гудвин, Дюк

Прогноз

Несмотря на множество сенсаций, которые уже были на этом чемпионате мира, слабо верится, что Австралия доставит сопернику серьезные проблемы. Разве что Аргентина снова долго не будет реализовывать свои шансы и начнет нервничать во втором тайме.

3 декабря, суббота

Аргентина - Австралия
Старт в 21:00
Арбитр: Шимон Марциняк
Прямая ТВ-трансляция – Megogo
АРГЕНТИНА – АВСТРАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник Sport.ua
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