Чемпионат мира03 декабря 2022, 23:38 |
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Аргентина - Австралия - 2:1. Месси в четвертьфинале. Видео голов и обзор
Фрагменты матча 1/8 финала чемпионата мира
03 декабря 2022, 23:38 |
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В 21:00 стартовал матч 1/8 чемпионата мира между сборными Аргентины и Австралии. Это второй матч 1/8 финала на ЧМ-2022, а в первом Нидерланды обыграли США и теперь ждут своего соперника по четвертьфиналу.
Сборная Аргентины выиграла 2:1 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022.
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Аргентина - Австралия 2:1. Обзор матча
Аргентина - Австралия 1:0. Гол Месси
Аргентина - Австралия. Гол Альвареса
Аргентина - Австралия 2:1. Автогол Фернандеса
События матча
77’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Энцо Фернандес (Аргентина).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Аргентина).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
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