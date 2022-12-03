Аргентина - Австралия - 2:1. Месси в четвертьфинале. Видео голов и обзор

В 21:00 стартовал матч 1/8 чемпионата мира между сборными Аргентины и Австралии. Это второй матч 1/8 финала на ЧМ-2022, а в первом Нидерланды обыграли США и теперь ждут своего соперника по четвертьфиналу.

Сборная Аргентины выиграла 2:1 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022.

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Аргентина - Австралия 2:1. Обзор матча

Аргентина - Австралия 1:0. Гол Месси

Аргентина - Австралия. Гол Альвареса

Аргентина - Австралия 2:1. Автогол Фернандеса