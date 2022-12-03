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Чемпионат мира
Аргентина
03.12.2022, FT 2 : 1
Австралия
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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 23:38 |
3247
0

Аргентина - Австралия - 2:1. Месси в четвертьфинале. Видео голов и обзор

Фрагменты матча 1/8 финала чемпионата мира

03 декабря 2022, 23:38 |
3247
0
Аргентина - Австралия - 2:1. Месси в четвертьфинале. Видео голов и обзор
twitter.com/argentina

В 21:00 стартовал матч 1/8 чемпионата мира между сборными Аргентины и Австралии. Это второй матч 1/8 финала на ЧМ-2022, а в первом Нидерланды обыграли США и теперь ждут своего соперника по четвертьфиналу.

Сборная Аргентины выиграла 2:1 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022.

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Аргентина - Австралия 2:1. Обзор матча

Аргентина - Австралия 1:0. Гол Месси

Аргентина - Австралия. Гол Альвареса

Аргентина - Австралия 2:1. Автогол Фернандеса

События матча

77’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Энцо Фернандес (Аргентина).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Аргентина).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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