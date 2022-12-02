В субботу, 3 декабря, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Австралии. Матч пройдет в Аль-Райане (Катар) на стадионе «Ахмед бин Али», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Сенсационно проиграв в своем стартовом поединке на чемпионате мира Саудовской Аравии, аргентинцы одержали две победы и заняли первое место в группе С. Сборная Австралии также стартовала с поражения, уступив Франции со счетом 1:4. Но затем австралийцы одержали две минимальные победы над Тунисом и Данией, заняв второе место Группы D. Таким образом, «соккеруз» второй раз в истории сумели выйти в 1/8 финала мундиаля. На ЧМ-2006 сборная Австралии на этой стадии проиграла команде Италии со счетом 0:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Австралия, за которой можно следить в украинской версии сайта.