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Чемпионат мира
Аргентина
22.11.2022, FT 1 : 2
Саудовская Аравия
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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 14:08 | Обновлено 22 ноября 2022, 15:07
5125
29

Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии

Забитого мяча от Лионеля Месси не хватило для получения очков одному из фаворитов турнира

22 ноября 2022, 14:08 | Обновлено 22 ноября 2022, 15:07
5125
29
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

​Состав участников чемпионата мира-2022 довольно разнообразный, однако среди множества команд легко определяются главные фавориты на победу в турнире, в перечень которых, безусловно, входит сборная Аргентины во главе с уже легендарным нападающим Лионелем Месси. Действующие обладатели Копа Америка начинали свое участие на мундиале в Катаре с противостояния против Саудовской Аравии, которую большинство болельщиков очень опрометчиво сразу пытались записать в явные аутсайдеры группы C, где также находятся Польша и Мексика. Эта встреча проходила на «Лусаил Айконик» – стадионе, который почти сразу после завершения всемирного форума разберут для дальнейшего развития спортивной инфраструктуры в разных уголках планеты.

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Возможно, кто-то ожидал, что и «альбиселесте» также разберут защиту соперников уже с первых минут противостояния. Однако под руководством французского специалиста Эрве Ренара «орлы пустыни» хорошо овладели одним из главных навыков в профессиональном футболе – хорошо защищаться против соперников любого уровня. И при этом это было не пустая трата игрового времени у собственной штрафной, а полноценный динамичный блок, ловивший в офсайдные ловушки любую попытку аргентинцев разрезать пространство тонкой передачей.

Конечно, команда Лионеля Скалони все же вышла победителем из первого тайма этого противостояния, а единственный мяч на ее счету прогнозированно оказался на счету лучшего бомбардира текущего состава Лионеля Месси. Для этого аргентинцам на восьмой минуте встречи понадобился фол защитника Абдулхамида против Паредеса в собственной штрафной во время подготовки углового с левого фланга, а нападающий номинальных хозяев потом успешно поразил левый нижний угол чужих ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

У Саудовской Аравии мало что получалось во время действий в передней линии, что было, наверное, одной из самых больших неприятностей, наравне с травмой капитана аль-Фараджа под занавес первого тайма, для Ренара. «Зеленые» отдавали все силы ради защиты собственных ворот, однако аль-Овейса соперники все же огорчили еще трижды усилиями Лаутаро Мартинеса и Месси до перерыва. Правда, вышеупомянутые офсайдные ловушки сработали на «отлично» в тех ситуациях, поэтому первый тайм «соколы» завершили без лишних хлопот.

Но что сделала команда Ренара сразу после возобновления игры! Это было поистине легендарно! Аргентина будто бы подумала, что игра уже сделана, но соперники закрутили защиту фаворитов противостояния в собственных быстрых выпадах, и в конце концов заставили ошибиться даже самого Месси в центре поля. Сразу после чего аш-Шехри с передачи Аль-Бурайкана поразил ворота Эмильяно Мартинеса с левого фланга штрафной.

Южноамериканская сборная ничего не успела понять после такой агрессии соперников, а те исключительно продолжали наращивать собственные обороты. Итогом стал второй мяч от Саудовской Аравии, который безупречным выстрелом от левого угла штрафной положил под противоположную стойку ад-Давсари на 54 минуте. Лишний раз говорить, что он до того оставил в дураках трех соперников, не стоит.

Getty Images/Global Images Ukraine

Скалони попытался отреагировать на события сразу тремя заменами. В частности, наставник наконец снял с игры Ромеро, через которого проходили соперники, не замечая при этом сопротивления. На доминирующую позицию Аргентины это влияния, безусловно, не имело, однако с созданием и реализацией в «альбиселесте» были явные проблемы. Даже Месси приходилось бить головой по воротам Овейса из-за невозможности предложить хоть что-нибудь другое в атаке, однако голкипер был заведен настолько, что мог вырубить собственного партнера с колена, и продолжить играть так, будто ничего не произошло.

С таким настроением подопечные Ренара доиграли до финального свистка, а мы с вами увидели первую игру в Катаре, во время которой действительно было чувство пребывания на чемпионате мира по футболу. В следующем туре Аргентина сыграет против Мексики, а Саудовская Аравия будет противостоять Польше.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа C. 1-й тур.

Аргентина – Саудовская Аравия - 1:2

Месси, 10 (пен.) – аш-Шехри, 48, ад-Давсари, 53

Аль-Малки, 67, Аль-Булаиги, 75, ад-Давсари, 79, Абдулхамид, 82, Аль-Абед, 88, аль-Овейс, 90+1

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико (Акунья, 71), Отаменди, Ромеро (Лисандро Мартинес, 59), Молина – Паредес (Фернандес, 59), де Пауль – Гомес (Альварес, 59), Месси, Ди Мария – Лаутаро Мартинес.

Саудовская Аравия: аль-Овейс – аш-Шаграни (Аль-Брик, 90+9), Аль-Булаиги, аль-Тамбакти, Абдулхамид – ад-Давсари, Аль-Малки, Канно, аш-Шехри (Аль-Ганам, 78) – аль-Фарадж (Аль-Абед, 45+3, Аль-Амри, 88) – Аль-Бурайкан (Асири, 88).

Арбитр: Славко Винцич (Словения).

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар).

Удары (в створ): 15 (6) – 3 (2)
Угловые: 9 – 2
Оффсайды: 10 – 1.

АРГЕНТИНА - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 29
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Fdail
4:19 : «Чому Аргентина повинна виграти ЧС 2022»
4:20 : « Аргентина - Саудівська Аравія 1:2»
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+12
Mykhailo Stepanov
ахуеть!)))
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+6
nazarp
Круто, що лише декілька годин тому вийшла стаття "Чому ЧС-2022 виграє Аргентина"
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+2
Brian
Мало кто знает, но в этой победе саудитов есть один маленький, но большой нюанс - Эрве Ренар. Этот уникальный тренер выиграл Кубок Африки из Замбией, командой которая второй или третий раз за всю историю пробилась в финальную часть турнира. Это такой же подвиг как выигрыш Грецией ЧЕ 2004. А в 2017 вывел Марокко в 1\4 КАФ, через год после своего назначения. Это очень крутой тактик с железной дисциплиной. Этот тренер способен вывести саудитов из группы.
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Igrok4
Фізично сильна, тактично грамотна команда  СА, плюс аргентинці недооцінили суперника.  От і маємо
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+2
Kain_X_Rain
Это было эпично,Аргентина пострадала от своих же понтов,отвратительная игра и поведение Аргентины,хорошая игра Саудитов.
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+2
Владислав Антонов
Ну тут все вирішили сантиметри. Забий Мартінес, рахунок став би 2:0, і все. А так саудитам вдалося повернутися в гру. На минулому мундіалі Аргентина теж мучилася з ісландцями і нігерійцями, а Хорватія їх взагалі розбила 3:0. Тому боротьба за вихід з групи тут буде до останнього матчу.
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+1
pricolist
Зовсім не сподівався на такий шалений результат. Поразка повинна спустити аргентинців з небес на землю.
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+1
Yura Voller
Судейка вибісив реально. 
Судам респект, бились як леви.
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+1
Istm
і заслужено ж!
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+1
adidas77
"проте голкіпер був заведений настільки, що міг вирубити власного партнера з коліна, і продовжити грати так, ніби нічого не сталося."
 - Голкіпер після того, як вирубав із коліна свого гравця, п'ять хвилин сидів на колінах, тримався за голову і молився!
 Нормально так "ніби нічого не сталося."
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0
antt
Ну це сильна група. А тепер якраз аутсайдер лідирує. Можливо йому рідні  стіни допомагають і  клімат. За пару десятків км. вся Аравія.хоча логічно після Катару і  Ірану, який також неподалік,  через перську затоку, програти  і  саудитам. Тепер справа за Польщею. Але дивно що всі  так ставлять на південноамериканців, і  от перша дуже велика сенсація. Мессі  забив але з пенальті.. Ще є Неймар з Бразилією. Матч не бачив але можна було очікувати  такий результат, хоча нічия з аргентинцями була б сенсацією. А тут ще й програш Мессі  і  К.
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0
Юра Шопов
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0
Макс Максов
Два в ствір і два крутих гола, о це реалізація! Молодці саудити, трохи спустили зірок на землю!
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0
Dar Veter
14 (6) - 3 (2)    
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0
myroslavmail
я вже думав, десь в кінці їм таки не повезе але - ні. Супер напряг, супер-матч. Саудити молодці!
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0
solomon
Нарешті перший притомний матч, а то перші дні унило все було..
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-1
Олег Молодов
Кадра виграє групу! 
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-1
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Dar Veter
Сейчас Мексика будет рвать Польшу. Потому что потом их будет рвать Аргентина.
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-1
Octopus
Первая сенсация это второй подряд ЧМ без итальянцев, а тут нагнули пижонов, которые три года не проигрывали и вдруг решили, что им кубок прям после Саудовской Аравии вручат
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-2
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