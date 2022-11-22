Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии

​Состав участников чемпионата мира-2022 довольно разнообразный, однако среди множества команд легко определяются главные фавориты на победу в турнире, в перечень которых, безусловно, входит сборная Аргентины во главе с уже легендарным нападающим Лионелем Месси. Действующие обладатели Копа Америка начинали свое участие на мундиале в Катаре с противостояния против Саудовской Аравии, которую большинство болельщиков очень опрометчиво сразу пытались записать в явные аутсайдеры группы C, где также находятся Польша и Мексика. Эта встреча проходила на «Лусаил Айконик» – стадионе, который почти сразу после завершения всемирного форума разберут для дальнейшего развития спортивной инфраструктуры в разных уголках планеты.

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Возможно, кто-то ожидал, что и «альбиселесте» также разберут защиту соперников уже с первых минут противостояния. Однако под руководством французского специалиста Эрве Ренара «орлы пустыни» хорошо овладели одним из главных навыков в профессиональном футболе – хорошо защищаться против соперников любого уровня. И при этом это было не пустая трата игрового времени у собственной штрафной, а полноценный динамичный блок, ловивший в офсайдные ловушки любую попытку аргентинцев разрезать пространство тонкой передачей.

Конечно, команда Лионеля Скалони все же вышла победителем из первого тайма этого противостояния, а единственный мяч на ее счету прогнозированно оказался на счету лучшего бомбардира текущего состава Лионеля Месси. Для этого аргентинцам на восьмой минуте встречи понадобился фол защитника Абдулхамида против Паредеса в собственной штрафной во время подготовки углового с левого фланга, а нападающий номинальных хозяев потом успешно поразил левый нижний угол чужих ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

У Саудовской Аравии мало что получалось во время действий в передней линии, что было, наверное, одной из самых больших неприятностей, наравне с травмой капитана аль-Фараджа под занавес первого тайма, для Ренара. «Зеленые» отдавали все силы ради защиты собственных ворот, однако аль-Овейса соперники все же огорчили еще трижды усилиями Лаутаро Мартинеса и Месси до перерыва. Правда, вышеупомянутые офсайдные ловушки сработали на «отлично» в тех ситуациях, поэтому первый тайм «соколы» завершили без лишних хлопот.

Но что сделала команда Ренара сразу после возобновления игры! Это было поистине легендарно! Аргентина будто бы подумала, что игра уже сделана, но соперники закрутили защиту фаворитов противостояния в собственных быстрых выпадах, и в конце концов заставили ошибиться даже самого Месси в центре поля. Сразу после чего аш-Шехри с передачи Аль-Бурайкана поразил ворота Эмильяно Мартинеса с левого фланга штрафной.

Южноамериканская сборная ничего не успела понять после такой агрессии соперников, а те исключительно продолжали наращивать собственные обороты. Итогом стал второй мяч от Саудовской Аравии, который безупречным выстрелом от левого угла штрафной положил под противоположную стойку ад-Давсари на 54 минуте. Лишний раз говорить, что он до того оставил в дураках трех соперников, не стоит.

Getty Images/Global Images Ukraine

Скалони попытался отреагировать на события сразу тремя заменами. В частности, наставник наконец снял с игры Ромеро, через которого проходили соперники, не замечая при этом сопротивления. На доминирующую позицию Аргентины это влияния, безусловно, не имело, однако с созданием и реализацией в «альбиселесте» были явные проблемы. Даже Месси приходилось бить головой по воротам Овейса из-за невозможности предложить хоть что-нибудь другое в атаке, однако голкипер был заведен настолько, что мог вырубить собственного партнера с колена, и продолжить играть так, будто ничего не произошло.

С таким настроением подопечные Ренара доиграли до финального свистка, а мы с вами увидели первую игру в Катаре, во время которой действительно было чувство пребывания на чемпионате мира по футболу. В следующем туре Аргентина сыграет против Мексики, а Саудовская Аравия будет противостоять Польше.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа C. 1-й тур.

Аргентина – Саудовская Аравия - 1:2

Месси, 10 (пен.) – аш-Шехри, 48, ад-Давсари, 53

Аль-Малки, 67, Аль-Булаиги, 75, ад-Давсари, 79, Абдулхамид, 82, Аль-Абед, 88, аль-Овейс, 90+1

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико (Акунья, 71), Отаменди, Ромеро (Лисандро Мартинес, 59), Молина – Паредес (Фернандес, 59), де Пауль – Гомес (Альварес, 59), Месси, Ди Мария – Лаутаро Мартинес.

Саудовская Аравия: аль-Овейс – аш-Шаграни (Аль-Брик, 90+9), Аль-Булаиги, аль-Тамбакти, Абдулхамид – ад-Давсари, Аль-Малки, Канно, аш-Шехри (Аль-Ганам, 78) – аль-Фарадж (Аль-Абед, 45+3, Аль-Амри, 88) – Аль-Бурайкан (Асири, 88).

Арбитр: Славко Винцич (Словения).

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар).

Удары (в створ): 15 (6) – 3 (2)

Угловые: 9 – 2

Оффсайды: 10 – 1.

АРГЕНТИНА - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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