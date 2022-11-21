Борьбу в группе C чемпионата мира начинают Аргентина и Саудовская Аравия. Игра пройдет 22 ноября, начало в 12:00.

Сборной Аргентины в не самой простой группе с Саудовской Аравией, Польшей и Мексикой важно начать с победы над тем, кто считается аутсайдером квартета. Команда Лионеля Скалони подходит к турниру в статусе одного из фаворитов, а также на невероятной серии из 36 матчей без поражений. Команда забивает меньше, чем, например, бразильцы, однако отмечаются более надежной обороной.

В атаке, конечно, аргентинцы рассчитывают на Лаутаро Мартинеса, Анхеля Ди Марию и Лионеля Месси. Для последнего это финальный ЧМ в карьере и последний шанс выиграть этот турнир. Хорошо, что ранее Лионель успел со сборной выиграть Копа Америка. Отметим стабильность команды в задней линии. Возможно, там нет звездных игроков, но футболисты сыгрались и находятся в хорошем игровом возрасте. Это и вратарь Эмилиано Мартинес, и защитники Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес и Кристиан Ромеро. Почти все из них стали основными в сборной после прихода на пост тренера Скалони.

Саудовская Аравия подходит к чемпионату не в лучшей форме. Команда выиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах, а наибольшие проблемы у Орлов с голами. В тех же десяти встречах у команды только 4 мяча, поэтому вряд ли у Аргентины будут проблемы около своих ворот.

Перед стартом турнира аргентинцы остались без форвардов Николаса Гонсалеся и Хоакина Корреа, однако вряд ли это станет проблемой для команды Скалони.

Естественно, Аргентина является фаворитом, которому перед более сложными матчами с Польшей и Мексикой нужно обыгрывать Саудовскую Аравию.

Нашей ставкой будет победа Аргентины по линии Parmatch.

22 ноября, вторник