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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 15:28 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:00
1624
0

Тренер Аргентины: «Это грустный день, но нужно подняться и идти дальше»

Лионель Скалони оценил неожиданное поражение на ЧМ-2022

22 ноября 2022, 15:28 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:00
1624
0
Тренер Аргентины: «Это грустный день, но нужно подняться и идти дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение со счетом 1:2 в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

«Мы знали, как будет играть наш соперник. Команда готовилась, зная, что у Саудовской Аравии подвижная оборона. Все эти офсайды были минимальными».

«У нас теперь нет другого выхода, кроме как подняться и идти дальше. Анализировать тут нечего. Это грустный день, однако следует продолжать работу. У нас все еще есть два матча, нужно побеждать», — сказал Скалони.

Аргентина проиграла впервые с лета 2019 года, прервав серию из 36-ти матчей без поражений.

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