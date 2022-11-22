Тренер Аргентины: «Это грустный день, но нужно подняться и идти дальше»
Лионель Скалони оценил неожиданное поражение на ЧМ-2022
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение со счетом 1:2 в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.
«Мы знали, как будет играть наш соперник. Команда готовилась, зная, что у Саудовской Аравии подвижная оборона. Все эти офсайды были минимальными».
«У нас теперь нет другого выхода, кроме как подняться и идти дальше. Анализировать тут нечего. Это грустный день, однако следует продолжать работу. У нас все еще есть два матча, нужно побеждать», — сказал Скалони.
Аргентина проиграла впервые с лета 2019 года, прервав серию из 36-ти матчей без поражений.
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