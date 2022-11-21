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Аргентина
22.11.2022 12:00 - : -
Саудовская Аравия
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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 18:49 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:50
226
0

Аргентина – Саудовская Аравия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура чемпионата мира

21 ноября 2022, 18:49 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:50
226
0
Аргентина – Саудовская Аравия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22-го ноября, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы C, в котором сразятся Аргентина и Саудовская Аравия. Матч пройдет в Лусаиле (Катар), на поле стадиона «Лусаил Айконик», начало в 12:00.

Постепенно фавориты чемпионата мира подключаются к розыгрышу группового этапа. Англичане накануне разгромили Иран (6:2), чем отдали своеобразный пас остальным конкурентам, к которым, безусловно, относятся подопечные Лионеля Скалони. Обладатели Копа Америка последний раз проигрывали более трех лет назад, поэтому не намерены оступаться уже на первом сопернике. Тем более, что Саудовская Аравия в последнее время результатами особо не блещет, хотя и выиграла квалификационную группу у Японии и Австралии в свое время.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Саудовская Аравия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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