Аргентина – Саудовская Аравия. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура чемпионата мира
Во вторник, 22-го ноября, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы C, в котором сразятся Аргентина и Саудовская Аравия. Матч пройдет в Лусаиле (Катар), на поле стадиона «Лусаил Айконик», начало в 12:00.
Постепенно фавориты чемпионата мира подключаются к розыгрышу группового этапа. Англичане накануне разгромили Иран (6:2), чем отдали своеобразный пас остальным конкурентам, к которым, безусловно, относятся подопечные Лионеля Скалони. Обладатели Копа Америка последний раз проигрывали более трех лет назад, поэтому не намерены оступаться уже на первом сопернике. Тем более, что Саудовская Аравия в последнее время результатами особо не блещет, хотя и выиграла квалификационную группу у Японии и Австралии в свое время.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Саудовская Аравия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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