Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Обзор матча первого тура ЧМ-2022
Сегодня, 22 ноября сборная Аргентины в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Саудовской Аравией. Матч завершился сенсационной волевой победой Саудовськой Аравии – 2:1.
Составы команд:
Аргентина: Эмилиано Мартинес – Тальяфико, Ромеро, Отаменди, Молина – Паредес, Де Пауль – Месси, Ди Мария, Гомес – Лаутаро Мартинес
Саудовская Аравия: Аловаис – Альбулайхи, Абдулхамид, Альшахрани, Альтамбакти – Альмалки, Альдавсари, Альшехри, Канно – Альфараж, Альбрикан
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Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Обзор матча:
1:0 – Месси, 10-я минута (с пенальти):
1:1 – Аль-Шехри, 48-я минута:
1:2 – Аль Давсари, 53-я минута:
События матча
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