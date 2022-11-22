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Чемпионат мира
Аргентина
22.11.2022, FT 1 : 2
Саудовская Аравия
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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 14:33 | Обновлено 22 ноября 2022, 14:50
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Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча

Обзор матча первого тура ЧМ-2022

22 ноября 2022, 14:33 | Обновлено 22 ноября 2022, 14:50
15651
1
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 22 ноября сборная Аргентины в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Саудовской Аравией. Матч завершился сенсационной волевой победой Саудовськой Аравии – 2:1.

Составы команд:

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Тальяфико, Ромеро, Отаменди, Молина – Паредес, Де Пауль – Месси, Ди Мария, Гомес – Лаутаро Мартинес

Саудовская Аравия: Аловаис – Альбулайхи, Абдулхамид, Альшахрани, Альтамбакти – Альмалки, Альдавсари, Альшехри, Канно – Альфараж, Альбрикан

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор матча:

1:0 – Месси, 10-я минута (с пенальти):

1:1 – Аль-Шехри, 48-я минута:

1:2 – Аль Давсари, 53-я минута:

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Салим аль-Дассари (Саудовская Аравия).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Салех Аль-Шехри (Саудовская Аравия).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Аргентина).
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Источник Sport.ua
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D.Lanskoy
Ахахахаха! Не розумію, хто ставив на збірну Аргентини. За виключенням Мессі і ді Марії, досить скромний склад. 
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