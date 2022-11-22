Сегодня, 22 ноября сборная Аргентины в первом туре чемпионата мира 2022 года сыграет с Саудовской Аравией. Матч завершился сенсационной волевой победой Саудовськой Аравии – 2:1.

Составы команд:

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Тальяфико, Ромеро, Отаменди, Молина – Паредес, Де Пауль – Месси, Ди Мария, Гомес – Лаутаро Мартинес

Саудовская Аравия: Аловаис – Альбулайхи, Абдулхамид, Альшахрани, Альтамбакти – Альмалки, Альдавсари, Альшехри, Канно – Альфараж, Альбрикан

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Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор матча:

1:0 – Месси, 10-я минута (с пенальти):

1:1 – Аль-Шехри, 48-я минута:

1:2 – Аль Давсари, 53-я минута: