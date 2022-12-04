Лионель СКАЛОНИ: «Мы заслуживали выиграть у Австралии спокойно»
Главный тренер сборной Аргентины – о выходе в 1/4 финала
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о победе над Австралией в матче 1/8 финала чемпионата мира (2:1).
«Сложный матч. Сборная Австралии оказывала серьезное давление, что доставило нам немало проблем в первом тайме. В перерыве мы внесли некоторые коррективы, которые помогли.
Думаю, мы заслуживали выиграть спокойно и должны были увеличить преимущество, но в итоге пришлось понервничать в концовке», – заявил Скалони.
В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с командой Нидерландов. Матч состоится 9 декабря в 21:00 по Киеву.
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