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04 декабря 2022, 08:21 |
523
0

Лионель СКАЛОНИ: «Мы заслуживали выиграть у Австралии спокойно»

Главный тренер сборной Аргентины – о выходе в 1/4 финала

04 декабря 2022, 08:21 |
523
0
Лионель СКАЛОНИ: «Мы заслуживали выиграть у Австралии спокойно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о победе над Австралией в матче 1/8 финала чемпионата мира (2:1).

«Сложный матч. Сборная Австралии оказывала серьезное давление, что доставило нам немало проблем в первом тайме. В перерыве мы внесли некоторые коррективы, которые помогли.

Думаю, мы заслуживали выиграть спокойно и должны были увеличить преимущество, но в итоге пришлось понервничать в концовке», – заявил Скалони.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с командой Нидерландов. Матч состоится 9 декабря в 21:00 по Киеву.

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Источник Clarin
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