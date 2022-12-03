Результативность защитника. Нидерланды одолели США по пути в 1/4 финала

​Плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре обещает стать очень увлекательным футбольным событием в завершение сложного года, потому что среди его участников находятся как общепризнанные фавориты, так и в известной степени сенсации глобального первенства. К категории последних с определенными уточнениями можно было отнести и сборную Соединенных Штатов Америки, сумевшую занять в «политической» группе B вторую строчку, сразу после Англии.

Повезло ли команде Грегга Бергольтера с соперником в лице национальной команды Нидерландов уже на первом шаге сетки плей-офф или нет – это предлагалось определить уже на следующий день после завершения группового этапа, и таким образом торжественно открыть решающий раунд соревнований. Интересной особенностью отчетной игры было то, что европейская и североамериканская сборные еще не уступали в этом розыгрыше своим соперникам, однако ради путевки в следующий раунд нужно было чем рисковать.

Американцы мощнее начали игру в прессинге на чужой половине поля, и удача чуть не улыбнулась им в виде быстрого забитого мяча, однако с внезапного отскока в центр штрафной Кристиан Пулишич умудрился попасть в голкипера, который вовремя вышел из ворот. Тогда еще казалось, что у Нидерландов могут возникнуть серьезные проблемы с преодолением давления со стороны соперников, но команда Луи ван Гала внезапно расправила плечи в атаке на 10 минуте и сразу забила свой гол.

Передача с правого фланга от Думфриса ко второму темпу атаки в центр чужого штрафного завершилась выстрелом в касание в дальний угол от Депая, и при этом опорная зона американцев вернулась на рабочие места только тогда, когда мяч уже оказался в сетке ворот. «Оранье» после этого эпизода не торопились продолжать атакующие действия, и каждую попытку сыграть на чужой половине поля искусственно замедляли.

Это привело к возникновению возможностей для гостей атаковать большим количеством исполнителей, однако их лучший момент, выпавший на участь Веа и его выстрел с правого фланга штрафной в ближний угол, парировал голкипер. А уже через несколько минут, когда основное время первого тайма было исчерпано, Думфрис с партнерами у чужого штрафного все же довели аут на правом фланге до прострельной передачи в центр штрафной, где на этот раз одного оставили Дейли Блинда – полная копия мяча Депая.

Поскольку раунд плей-офф не оставляет возможности решать вопрос о выходе в следующий этап соревнований когда-то потом, США должны были с самого начала второго тайма идти отыгрываться. И большие надежды на это у американцев были в моменте с ударом Тима Рима из пределов вратарского мимо голкипера уже через несколько минут после возобновления игры, однако с линии ворот мяч удалось вынести Гакпо. Гости неплохо выглядели в атаке в эти минуты, однако соперники все же успевали отвечать.

Забить быстрый мяч команде Бергольтера так и не удалось, поэтому постепенно игра начала снова затихать в удовольствие нидерландцам. Однако неожиданное завершение пятой прострела с правого фланга от Пулишича на ближней стойке в исполнении Райта в дальний угол позволило «звездам и полосам» хоть немного приблизиться к мечтательному спасению. Впрочем, Дензела Думфриса в этой игре было просто не остановить, и на 81 минуте Блинд своей подачей с левого фланга на дальний вратарский угол отдал партнеру должок.

Таким образом, место в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре от этой пары команд завоевала сборная Нидерландов, тогда как для США международное первенство подошло к концу.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

Нидерланды – США - 3:1

Депай, 10, Блинд, 45+1, Думфрис, 81 – Райт, 76

Копмейнерс, 59, Ф. де Йонг, 87

Нидерланды: Нопперт – Блинд, Аке (де Лигт, 90+3), ван Дейк, Тимбер, Думфрис – Ф. де Йонг, де Рон (Копмейнерс, 46) – Классен (Бергвейн, 46) – Депай (Симонс, 83), Гакпо (Вегхорст, 90+4).

США: Тернер – Робинсон (Моррис, 90+2), Рим, Циммерман, Дест (Йедлин, 76) – Муса, Адамс, Маккенни (Райт, 67) – Пулишич, Феррейра (Рейна, 46), Веа (Ааронсон, 67).

Арбитр: Уилтон Перейра Сампайо (Гояс, Бразилия).

Стадион: «Международный стадион Халифа» (Доха, Катар).

Удары (в створ): 12 (6) – 17 (6)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 0 – 3.

НИДЕРЛАНДЫ - США. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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