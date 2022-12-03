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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 21:07 | Обновлено 03 декабря 2022, 21:10
564
0

Луи ван ГААЛ: «Вчера поцеловал Дюмфриса. Сейчас поцелую еще раз при вас»

Тренер сборной Нидерландов восхищен игрой защитника

03 декабря 2022, 21:07 | Обновлено 03 декабря 2022, 21:10
564
0
Луи ван ГААЛ: «Вчера поцеловал Дюмфриса. Сейчас поцелую еще раз при вас»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал очень доволен игрой защитника Дензела Дюмфриса, который в матче 1/8 финала ЧМ-2022 забил гол и сделал два ассиста, а команда обыграла США 3:1.

«Игра Дюмфриса? Знаете, вчера я на тренировке поцеловал его. А сейчас поцелую его еще раз, уже при вас».

«Что касается матча, то мы хотели получить свободное пространство и забивать голы. Так и вышло. Один гол был лучше другого, мы увидели красивые мячи».

«Хорошо, что теперь есть несколько дней отдыха до четвертьфинала. Дам игрокам выходной, чтобы они меня не видели. Я их уже достал, наверное», — сказал ван Гаал.

В 1/8 финала команда сыграет против Аргентины или Австралии.

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ЧМ-2022 по футболу Луи ван Гал сборная Нидерландов по футболу Дензел Дюмфрис
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Источник Goal.com
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