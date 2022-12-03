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Чемпионат мира
Нидерланды
03.12.2022 17:00 - : -
США
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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 05:55 |
30
0

Нидерланды – США. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Поединок станет первой игрой 1/8 финалов Мундиаля 2022 года

03 декабря 2022, 05:55 |
30
0
Нидерланды – США. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В субботу, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Нидерландов и США. Игра пройдет на международном стадионе имени принца Халифа в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Нидерланды


Сборная Нидерландов уверенно преодолела групповой этап, выиграв 2 игры и сыграв 1 ничью. Правда, большого впечатления команда не произвела. Да, неплохие победы над сборными Катара и Сенегала со счетом 2:0, но далеко не самая интересная и качественная игра с Эквадором и, как итог, ничья 1:1. Нужно отметить, что у Нидерландов была проходная группа, ни одной сборной из Европы, слабый Катар, нестабильный Эквадор и Сенегал без лидера Мане. Да и в 1/8 финала у них, как мы видим, не европейская команда. Дальше, кстати, тоже...

Нельзя не отметить прогресс Коди Гакпо. За 23-летнего форварда ПСВ уже борются клубы из Европы, в том числе и «Манчестер Юнайтед». Гакпо забил 3 гола из 5 своей команды на этом Мундиале. Странно, что он является лидером команды? Вряд-ли, а кому еще? Честно говоря, Нидерландам повезло, что Коди играет и забивает, ведь могло быть все печально. Естественно, в игре с США голландцы считаются фаворитами: хорошая защита, неплохое нападение. Но США уже показало, как может отыгрывать в обороне в игре с Англией.

США


Команда с не самым однозначным звездным игроком Кристианом Пулишичем неплохо сыграла в групповом этапе. Правда, как и ожидалось, с голами будут проблемы. Всего 2 взяти ворот: в матче с Ираном и Уэльсом команда забила по одному голу. Оно и понятно, ведь как уже было сказано, единственный именитый игрок, играющий за топ-команду Европы – Пулишич, который явно не является топ-форвардом и бомбардиром.

Как играть с Нидерландами? Как и с Англией – от обороны. Уверенно защищаться, останавливать Гакпо и искать шансы на контраатках. Если бы США лишились Пулишича, ведь он получил травму, то тогда на бумаге казалось бы, что единственный шанс выйти в четвертьфинал ЧМ – серия пенальти, так как хоть какой-то игры в атаке от американцев явно не стоило бы ждать.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Андриес Нопперт – Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Юрриен Тимбер – Дейли Блинд, Фрэнки де Йонг, Мартен Де Рон, Дензел Дюмфрис – Дэви Классен – Коди Гакпо, Мемфис Депай.

США: Мэтт Тёрнер – Кэмерон Картер-Викерс, Тим Рим, Энтони Робинсон, Сержиньо Дест – Тайлер Адамс – Уэстон Маккини, Юнус Муса – Кристиан Пулишич, Тимоти Веа, Хаджи Райт.


Прогноз на матч

Как уже было сказано выше – ждать чего-то интересного от США в атаке не стоит. Тем не менее американцы обороняться умеют. Нашей ставкой будет тотал голов 2.5 меньше за коэффициент 1.61.

3 декабря, суббота

Нидерланды США
Старт в 17:00
Арбитр: Уилтон Сампайо
Прямая ТВ-трансляция – Megogo
НИДЕРЛАНДЫ – США. ТЕКСТОВАЯ-ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник Sport.ua
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