Чемпионат мира
03.12.2022, FT 3 : 1
Чемпионат мира03 декабря 2022, 19:32 |
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Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
Обзор матча 1/8 финала ЧМ-2022
03 декабря 2022, 19:32 |
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В субботу, 3 декабря, сборная Нидерланды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 играет с США. Матч завершился победой Нидерландов 3:1.
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Составы команд:
Нидерланды: Нопперт, Тимбер, Ван Дейк, Аке, Клаассен, Де Роон, Блинд, Де Йонг, Дюмфрис, Гакпо, Депай
США: Тернер, Дест, Зиммерман, Адамс, Робинсон, Муса, МакКенни, Феррейра, Пулишич, Рим, Веа
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Обзор матча:
1:0 – Депай, 10-я минута:
2:0 – Блинд, 45+1-я минута:
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Хаджи Райт (США).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Дейли Блинд (Нидерланды).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
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