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Чемпионат мира
03 декабря 2022, 19:32 |
7220
0

Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 1/8 финала ЧМ-2022

03 декабря 2022, 19:32 |
7220
0
Нидерланды – США – 3:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 декабря, сборная Нидерланды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 играет с США. Матч завершился победой Нидерландов 3:1.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Составы команд:

Нидерланды: Нопперт, Тимбер, Ван Дейк, Аке, Клаассен, Де Роон, Блинд, Де Йонг, Дюмфрис, Гакпо, Депай

США: Тернер, Дест, Зиммерман, Адамс, Робинсон, Муса, МакКенни, Феррейра, Пулишич, Рим, Веа

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор матча:

1:0 – Депай, 10-я минута:

2:0 – Блинд, 45+1-я минута:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Хаджи Райт (США).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Дейли Блинд (Нидерланды).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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