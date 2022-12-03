Нидерланды – США. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата мира
В субботу, 3-го декабря, состоится поединок 1/8 финала чемпионата мира, в котором сразятся Нидерланды и США. Матч пройдет в Дохе (Катар), на поле стадиона «Международный стадион Халифа», начало в 17:00.
Фанаты сборной Нидерландов остались не до конца довольны выступлениями своей команды на групповом этапе, хотя она и выиграла квартет A, ни уступив ни в одном из поединков против Сенегала (2:0), Эквадора (1:1) и Катара (2:0). За счет итоговой первой строчке «оранье» повезло попасть на сборную США, а не на ту же Англию, поэтому выход в следующий раунд для них видится вполне достижимой опцией. С другой стороны, команда Грегга Берхольтера также не проигрывала Уэльсу (1:1), Англии (0:0) и Ирану (1:0), и при этом у нее вполне серьезные амбиции.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – США, за которой можно следить в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Пентакампеоны» потерпели первое поражение, но вышли в 1/8 финала Мундиаля-2022 с первого места
У уругвайского нападающего могут быть проблемы