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  4. Дарья Снигур – Анастасия Золотарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
03 мая 2024, 09:22 |
62
0

Дарья Снигур – Анастасия Золотарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Лопоте

03 мая 2024, 09:22 |
62
0
Дарья Снигур – Анастасия Золотарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

3 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче 1/2 финала первая сеяная украинка сыграет против Анастасии Золотаревой (№663 WTA). Время начала поединка – 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В финале победительница встречи сразится против Екатерины Горгодзе (№354 WTA) или Киры Павловой (№461 WTA).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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