ITF03 мая 2024, 09:22 |
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Дарья Снигур – Анастасия Золотарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Лопоте
03 мая 2024, 09:22 |
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3 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).
В матче 1/2 финала первая сеяная украинка сыграет против Анастасии Золотаревой (№663 WTA). Время начала поединка – 10:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В финале победительница встречи сразится против Екатерины Горгодзе (№354 WTA) или Киры Павловой (№461 WTA).
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