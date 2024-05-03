Дарья Снигур – Анастасия Золотарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче 1/2 финала первая сеяная украинка сыграет против Анастасии Золотаревой (№663 WTA). Время начала поединка – 10:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В финале победительница встречи сразится против Екатерины Горгодзе (№354 WTA) или Киры Павловой (№461 WTA).

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