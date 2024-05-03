Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финансовая смета УАФ на 2024 год: известна сумма
Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 12:44 | Обновлено 03 мая 2024, 12:58
351
0

Финансовая смета УАФ на 2024 год: известна сумма

Львиная часть денег на украинский футбол – от УЕФА

03 мая 2024, 12:44 | Обновлено 03 мая 2024, 12:58
351
0
Финансовая смета УАФ на 2024 год: известна сумма
УАФ

Украинский футбол в 2024 году будет иметь стабильную финансовую поддержку.

Как стало известно Sport.ua, финансовая смета УАФ на 2024 год в целом составит более одного миллиарда гривен.

Как и ожидалось, среди крупнейших поступлений будут выплаты от УЕФА с учетом попадания национальной сборной Украины в финальную часть Евро-2024 – это около 900 миллионов гривен.

При этом, по имеющимся данным, поступления от Минмолодежьспорта составят более 71 миллиона гривен. И лишь на третьей позиции поступления от ФИФА – около 70 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что 71 миллион гривен от Минмолодежьспорта планируется использовать для надлежащей подготовки и участия олимпийской сборной Украины по футболу летом на Играх во Франции, функционирования сборных Украины других возрастных групп.

По теме:
«Может, бомбу нес?» Леоненко рассказал, почему Демьяненко не пустили в УАФ
Тренер сборной Украины U-17 определил заявку на Евро
Руслан Костышин назвал двух игроков Колоса с большим потенциалом
УЕФА финансы Украинская ассоциация футбола инсайд Министерство молодежи и спорта ФИФА
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Футбол | 03 мая 2024, 07:01 1
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси

«Ливерпуль», несмотря на потерю шансов на титул АПЛ, сумел выполнить задачу минимум

Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Футбол | 02 мая 2024, 16:13 2
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»
Экс-вратарь Реала: «Мало кто думал, что Лунин окажется таким игроком»

Каньисарес не ожидал, что Лунин будет играть на таком уровне

Журналист: «Пушич не выдерживал давления и впадал в стресс»
Футбол | 03.05.2024, 11:30
Журналист: «Пушич не выдерживал давления и впадал в стресс»
Журналист: «Пушич не выдерживал давления и впадал в стресс»
Максимов может покинуть Днепр-1 в ближайшее время. Известны причины
Футбол | 02.05.2024, 12:21
Максимов может покинуть Днепр-1 в ближайшее время. Известны причины
Максимов может покинуть Днепр-1 в ближайшее время. Известны причины
Баварию может возглавить неожиданный наставник, тренирующий украинца
Футбол | 03.05.2024, 12:11
Баварию может возглавить неожиданный наставник, тренирующий украинца
Баварию может возглавить неожиданный наставник, тренирующий украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
01.05.2024, 21:01 2
Футбол
Какие шансы Довбика на трофей Пичичи после хет-трика Левандовски в Ла Лиге?
Какие шансы Довбика на трофей Пичичи после хет-трика Левандовски в Ла Лиге?
01.05.2024, 19:46
Футбол
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
Роналду после 30 лет забил 424 гола. Сколько у Месси?
01.05.2024, 23:38
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
02.05.2024, 06:20 7
Футбол
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
02.05.2024, 06:40 59
Футбол
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
02.05.2024, 18:31
Теннис
Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
Неожиданный вариант. Известно, кого может возглавить Клопп после Ливерпуля
01.05.2024, 20:34 2
Футбол
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
01.05.2024, 22:26 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем