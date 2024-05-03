Forza Парма! Как крестоносцы четвертый раз вышли в Серию А

Для того, чтобы досрочно обеспечить себе место в серии А в следующем сезоне, «Парме» в выездном матче против «Бари» достаточно было сыграть вничью. Собственно, она и была зафиксирована. Команды обменялись голами: сначала юный французский центрнап «дукали» Анж-Йоан Бонни точно пробил по воротам «петушков», а потом хозяева усилиями почти 41-летнего ветерана-капитана-центрдефа Валерио Ди Чезаре забили красавец-гол. Этот мяч эмоциональный комментатор на Sky Sport окрестил «суперголом», а сам Ди Чезаре обронил слезу, празднуя сей шедевр. Слезы были и у многих болельщиков «Пармы» (везде фигурировала донельзя точная цифра выездных пармезанских тифози на стадионе «Сан Никола» – 732 человека) после финального свистка (последние минуты встречи команды практически беспрепятственно, однако строго по очереди катали мяч вблизи своих ворот, всячески демонстрируя согласие на заключение мирного соглашения): состоялось четвертое возвращение их любимцев в высший итальянский футбольный дивизион!

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Gazzetta di Parma оперативно выложила в сеть репортажи о встрече любимцев в родном городе и впечатлениях счастливых болельщиков по дороге на Пьяцца Гарибальди – традиционное место празднований пармезанских тифози. Даже раннемайский дождепад не остановил шумных поклонников «джалло-блу»! «Три года ждали 4-го возвращения», «будем праздновать, праздновать и праздновать», «сегодня я люблю весь мир» – своих эмоций тифози в желто-синих одеяниях не скрывали! Запомнился мне один человек в желто-синем шарфике, который на журналистский вопрос, кого бы он выделил в составе любимой команды в этом сезоне, ответил: «Всю команду». Немного погодя тот же человек все же не избежал конкретики: «Немалый вклад в успех внес Адриан Бернабе».

Действительно этот невысокий (170 см) 22-летний испанец барселонского футбольного происхождения в течение сезона неуклонно повышал в цене свои акции на футбольном рынке. Сейчас его стоимость достигла 9 миллионов евро, и это отнюдь не предел! Буквально в конце апреля он пролонгировал соглашение с «Пармой» до 30 июня 2027 г. и имеет все предпосылки для того, чтобы в ближайшее время стать стержневым игроком пармезанцев, если, конечно, боссы «крочьяти» не примут заманчивые предложения от денежных клубов. Убийственные стандарты мощной левой в исполнении центрального полузащитника Бернабе способны поставить немало проблем перед опытными киперами серии А. К его добродетелям относятся и изысканная техника, и прекрасное видение поля. Добавить бы еще силы правой ноге, и цена на Адриана будет определяться пятизначным числом.

Если же говорить об игроках, которые еще больше вовлечены в атакующие усилия «крестоносцев», то это, прежде всего, румынский правый вингер, но в то же время левша Деннис Ман. Он и забил больше всех в команде, и голевых передач не чурается. Выездной матч против «Асколи» в осенней части сезона стал бенефисом для татуированного 98-го номера (по году рождения) пармезанцев. Ман умело оставил в дураках оборону «дятлов» и во время первого своего гола, и во время второго (сколько бы защитников ни тщилось ему противодействовать).

Лишен игрового эгоизма и автор гола в матче против «Бари» Бонни (чего стоит хотя бы его эффектный ассист пяткой на Бернабе в недавнем матче против «Лекко»!). Хотя и действует он в тактической схеме 4–2–3–1 на острие. Тем не менее, по голевым передачам (10) Бонни уверенно лидирует в этом сезоне в «Парме», а по системе гол + пас уступает только Ману. В отличие от других системообразующих игроков «крочьяти», Бонни правоногий. К тому же, отлично играет на втором этаже, сполна используя свои физические данные (рост – 189 см).

На позиции левого вингера эффективно действует еще один румын Валентин Михейле. Силу своего удара полномерно продемонстрировал в игре против «Лекко», когда мощным выстрелом издалека забил 2-й гол в ворота «блучелести» (задали «дукали» тогда гостям перцу – 4:0). Ну и мне лично он запомнился как самый активный игрок «Пармы» в Бари. Конкурент Михейле за место в основе – поляк Адриан Бенедычак. Этот 23-летний вингер-гренадер обладает отличным ударом с обеих ног, а его цена растет чуть ли не ежемесячно и уже достигла 6-миллионной отметки.

Что касается оборонительных порядков пармезанцев, то здесь выделю 20-летнего австралийца, рожденного в Италии Алессандро Чиркати. Прогресс этого центрдефа стремителен (рыночная цена парня уже составляет 5 миллионов евро). Алессандро является сыном Джанфранко Чиркати – мощного центрального защитника 1990-х – начала 2000-х, поигравшего за множество итальянских клубов (немного и за «Парму»). Однако отец на поле был, сказал бы, ремесленником, а вот Сандро, по-моему, более творческий игрок. Во всяком случае, его длинные передачи отличаются незаурядной точностью и остротой. Имея контракт с «дукали» до июня 2027 г., Алессандро, очевидно, планирует строить свою карьеру, по крайней мере, на нынешнем этапе именно в «Парме».

Сложно ли быть сначала дублером, а потом преемником Буффона? Голкипер «Пармы» аргентинец Леандро Чичисола, услышав такой вопрос от медийщиков, улыбается и отвечает, что это, мол, большая ответственность, ведь так или иначе тебя будут сравнивать с маэстро вратарского искусства. Из 36-ти игр серии В, в которых он участвовал в этом сезоне, Чичисола на ноль отыграл 13 – более трети! А сам Буффон, узнав о возвращении «Пармы» в серию А, не скрывал в соцсетях своего восторга: «Наконец-то, серия А. Какая же эмоция – видеть радость в глазах людей, с которыми я разделил последние годы своей игровой карьеры! Фанаты «Пармы» заслужили праздник в этом сезоне больше, чем когда-либо. От всего сердца, Форца, «Парма»!».

Действительно, как отметил итальянский комментатор матча «Бари» – «Парма», «крестоносцы» захватили лидерство в начале чемпионата и весь турнир прошли на верху таблицы. Даже и не скажешь, что испытывали какие-то трудности на своем пути к элите. Алленаторе пармезанцев 50-летний Фабио Пеккья создал прекрасный коллектив, вдохновил игроков и добился успеха. «Мощная команда мощнее любой ситуации, мощнее чего угодно» – эти слова, сказанные Фабио в одном из интервью по ходу сезона, как нельзя лучше характеризуют его тренерскую философию. Пеккья-футболист выделялся большой охотой к перемене мест, сменив 11 клубов за свою карьеру. Пеккья-тренер, вероятно, нашел в лице «Пармы» свою команду. Еще во время игровой карьеры партнеры Фабио отмечали его лидерские качества и такую ​​чисто игровую добродетель, как умение начать атаку, его не без основания считали мастером длинных передач. И в команде, возглавляемой Фабио-тренером, тех, кто имеет схожие способности, хватает. Бесспорно, на это ощутимо повлиял Пеккья.

«Приветствую всех наших тифози, игроков, партнеров и Фабио! Спасибо за чудесную ночь и фантастический сезон!» – такими словами отреагировал на успех своего детища владелец «Пармы» американец Кайл Краузе. Что ж, судя по всему, между президентом и главным тренером установились отличные отношения, которые должны посодействовать тому, что «Парма» не потеряется в высшем свете кальчо. Более того: что-то мне подсказывает, что только лишь выход в серию А отнюдь не предел желаний-хотелок президента, тренера и пармезанских тифози (особенно из знаменитой группировки Boys, которая ведет свою историю еще с 3 августа 1977 г.). Однако пока что о возвращении амбиций «Пармы» образца 1990-х вслух никто не говорит, но о том же шепотом, а особенно в мыслях – безусловно.

Дизайнеры-быстродумы разработали отличную иллюстрацию нынешнему успеху желто-синих. Объединили слова «Парма», английское слово again («опять») и четверку, символизирующую четвертый выход «Пармы» в серию А. Искренне желаю, чтобы у пармезанских креативщиков и в следующем сезоне был повод проявить свой талант и отметить определенный успех «Пармы» уже как команды серии А. А пока что с актуальным праздником, «крестоносцы»!

Алексей РЫЖКОВ