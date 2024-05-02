Медиаклуб «Игнис» устроил небольшую пресс-конференцию с презентацией экс-форварда киевского «Динамо» Артема Милевского, а также блогера Александра Волошина.

На пресс-конференцию пришли представители медийного клуба «Рух». Они надели на себя халаты.

«А вы там в халатах пришли, что ли? Что за такой прикол, я не понимаю. С******и (украли – прим.) этот прикол?», – смеясь, сказал Артем.

Милевскому сделали отсылку на его же поступок. В свое время он пришел на презентацию нового главного тренера «Динамо» Олега Блохина в халате. Недавно Артем прояснил ситуацию:

«Все знают, какой я нормальный и адекватный человек. Если бы я знал тогда, что это вызовет такой резонанс, столько мемов и столько шуток из-за этого халата, то конечно я бы лучше опоздал на минуту или там на 30 секунд, забежал бы быстро что-то накинул. Я просто не придал этому значения, не думал, что так все развернется».

ВИДЕО. «С******и прикол?» На пресс-конференцию Милевского пришли в халатах